خبرگزاری مهر، گروه استانها: گروههای جهادی در سالهای اخیر به نماد تلاش داوطلبانه و خدمترسانی در جامعه تبدیل شدهاند و نقش آنها در کاهش محرومیتها، توانمندسازی مردم و رونق تولید غیرقابل انکار است. حضور فعال زنان بهویژه بانوان کارآفرین در این گروهها، جلوهای دیگر از مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان در کشور ایجاد کرده است.
این زنان با تلفیق روحیه جهادی و کارآفرینی، علاوه بر خدمترسانی به محرومان، زمینه اشتغال و تولید را نیز فراهم میکنند و الگویی عملی از توانمندسازی و اقتصاد مقاومتی ارائه میدهند.
گروه جهادی حضرت خدیجه (س) در شهرستان ساوه نمونهای شاخص از این ترکیب است که با تلاشهای بانوان فعال، توانسته هم خدمات اجتماعی ارائه دهد و هم طرحهای اقتصادی موفق اجرا کند و به عنوان الگویی از خدمترسانی و اقتصاد مقاومتی در ساوه مطرح باشد.
مسئول گروه جهادی حضرت خدیجه (س)، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت انجام فعالیتهای جهادی گفت: اقدامات جهادی ضد تنبلی است و هر فعالیتی که با هدف خدمت به مردم و توسعه اقتصادی انجام شود، ارزشمند و اثرگذار است.
صنم هدایتی به تشریح فعالیتهای گروه جهادی پرداخت و گفت: فعالیتهای خودجوش ما از سال ۱۳۹۳ آغاز و در سال ۱۳۹۹ بهطور رسمی ثبت شد، هماکنون بیش از ۸۰ نیروی داوطلب در قالب تیمهای مختلف در حال خدمترسانی هستند.
وی افزود: اعضای گروه شامل جوانان، بانوان کارآفرین و افراد داوطلب هستند که با انگیزه خدمت به محرومان در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فعالیت میکنند.
هدایتی، محور اصلی فعالیت این گروه جهادی را خدمت به محرومان عنوان کرد و گفت: از توزیع بستههای معیشتی و کمکهای مؤمنانه گرفته تا تهیه جهیزیه و سیسمونی برای نیازمندان، پخت غذای نذری در مناسبتهای مذهبی و برگزاری برنامههای فرهنگی و یادواره شهدا را انجام میدهیم، همچنین حمایت از خانوادههای بهبودیافته از اعتیاد در دستور کار است.
وی اظهار کرد: این خدمات به صورت مستمر انجام میشوند و اعضای گروه در هر مناسبتی آماده خدمترسانی هستند.
اقدامات گروه در دوران کرونا
صنم هدایتی با اشاره به فعالیتهای گروه در دوران شیوع کرونا گفت: ضدعفونی معابر، توزیع ماسک، تهیه بستههای بهداشتی و اجرای طرح کمکهای مؤمنانه از جمله اقداماتی بود که در راستای لبیک به تأکیدات مقام معظم رهبری انجام شد و توانستیم نقش مؤثری در کاهش مشکلات مردم ایفا کنیم.
هدایتی با اشاره به فعالیتهای برونمرزی گروه گفت: اعضای گروه در ایام اربعین حسینی به مدت ۱۰ روز در نجف اشرف با برپایی موکب به زائران خدمت کردند و این تجربه نشاندهنده گستره خدمترسانی گروه و روحیه جهادی اعضا است.
هدایتی با تأکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: با همکاری بسیج سازندگی، استخر پرورش ماهی قزلآلا راهاندازی شد که تاکنون دو دوره تولید با ظرفیت پنج تن داشتهایم و این طرح اشتغال مستقیم برای بیش از ۵ نفر ایجاد کرده است.
وی افزود: کشت زعفران نیز طی سه سال گذشته اجرا شده و علاوه بر درآمد اعضا، زمینه اشتغال و درآمدزایی برای سایر افراد را فراهم کرده است.
هدایتی ادامه داد: این اقدامات نه تنها به اقتصاد خانوارها کمک میکنند، بلکه الگویی برای بانوان کارآفرین و جهادگر است.
لحظههایی از زندگی با کشت زعفران
این بانوی کارآفرین گفت: با همت و حرکت جهادی، به مدت سه سال است که کار کاشت زعفران را انجام میدهیم که با کشت زعفران نقش بسیار پررنگی در زمینه رشد اقتصادی خانواده و سایر اقشار فراهم کردهایم.
وی ادامه داد: این محصول در شرایطی که مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است برای ایجاد اشتغال مناسب است.
هدایتی در خصوص نقش بانوان در فعالیتهای گروه گفت: ایجاد فرصتهای اقتصادی برای بانوان نه تنها موجب استقلال مالی آنها میشود، بلکه الگویی از توانمندسازی و مشارکت فعال زنان در اقتصاد و جامعه ارائه میکند.
هدایتی با اشاره به انگیزه شخصی خود در خصوص کارآفرینی بیان کرد: پس از تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی، تصمیم گرفتم فعالیت اقتصادی تولیدی را در کنار خدمترسانی اجتماعی آغاز کنم، ساخت استخر پرورش ماهی و رسیدن به مرحله برداشت محصول تجربهای سخت اما شیرین بود که هم به اشتغالزایی کمک کرد و هم حس رضایت از خدمت به جامعه را تقویت کرد.
نگاه به آینده
هدایتی ادامه داد: روحیه جهادی باید سرلوحه فعالیتها در همه عرصهها باشد، ما قصد داریم دامنه خدمات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خود را گسترش دهیم و الگویی از خدمت صادقانه و اشتغال پایدار ارائه کنیم.
این بانوی کارآفرین تصریح کرد: در راستای توسعه فعالیتهای تولیدی و کشاورزی، برنامهریزی مدونی برای گسترش استخرهای پرورش ماهی در آینده دارم که اجرای آن مستلزم ایجاد و بهرهبرداری از استخرهای کوچک مقیاس بهعنوان زیرساخت اولیه است و فعالیت اصلی در این بخش، پرورش و تولید ماهی کپور است.
هدایتی ادامه داد: یکی از سیاستهای کلان این مجموعه، حذف واسطهها در زنجیره تأمین و توزیع بوده و به همین منظور، عرضه محصولات بهصورت مستقیم و متناسب با نیاز مصرفکنندگان نهایی، عمدتاً در سطح خانوار، انجام میپذیرد.
وی ادامه داد: در راستای مدیریت بهینه منابع آب و افزایش بهرهوری، اجرای سیستم آبیاری قطرهای در دستور کار قرار گرفته و تاکنون این سیستم در ۵ هکتار از اراضی اجرایی شده است.
وی افزود-همچنین فعالیتهای آموزشی و انتقال دانش فنی از دیگر محورهای کاری اینجانب بوده و آموزشهای مرتبط با حوزههای کشاورزی، تولید، مدیریت منابع آب و توسعه پایدار، در پایگاهها و مراکز مرتبط ارائه میشود.
نظر شما