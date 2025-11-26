آغاز عملیات ساخت مدرسه شهید مقاتلی روستای چاووشی به همت بنیاد علوی

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات احداث مدرسه شهید مقاتلی در روستای چاووشی با هدف ارتقای زیرساختهای آموزشی منطقه آغاز شده است. این پروژه با همکاری اداره نوسازی مدارس و مشارکت فعال خیرین در حال اجرا است.
روستای چاووشی و دو روستای مجاور آن با جمعیت تقریبی ۲۰۰۰ نفر تاکنون فاقد فضای آموزشی مناسب بودهاند و دانشآموزان برای دسترسی به مدرسه با مشکلات متعددی روبهرو بودند. ساخت این مدرسه باعث بهبود شرایط تحصیلی و کاهش نگرانی خانوادهها خواهد شد.
این پروژه پس از تکمیل، به عنوان یک فضای آموزشی استاندارد و ایمن مورد استفاده دانشآموزان قرار میگیرد.
مشخصات پروژه:
نام پروژه: مدرسه شهید مقاتلی
محل اجرا: روستای چاووشی، شهرستان دشتی، استان بوشهر
وضعیت فعلی: دیوارکشی
تاریخ افتتاح: آذرماه ۱۴۰۴
مجری پروژه: شرکت اسکان ایران
ارگان مقابل: اداره نوسازی مدارس
جمعیت بهرهمند: ۲۷ دانشآموز از سه روستا (جمعیت حدودی: ۲۰۰۰ نفر)
