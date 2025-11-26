به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خان محمدی مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، از راه‌اندازی «سامانه بیکاری» خبر داد و اعلام کرد: هدف اصلی این سامانه، تجمیع پایگاه‌های داده مختلف، رفع عملکرد جزیره‌ای و فراهم آوردن اطلاعات دقیق برای سیاست‌گذاری کلان در حوزه اشتغال است.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اساسی کشور در حوزه اشتغال، عدم اتصال پایگاه‌های داده‌ای مختلف به یکدیگر است، گفت: در حال حاضر سامانه‌های متعددی مانند سامانه تأمین اجتماعی، سامانه‌های وزارت کار و سایر نهادها به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و این امر امکان پایش لحظه‌ای و دقیق وضعیت یک فرد جویای کار را از بین برده است.

مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه سامانه‌های موجود به اندازه کافی وجود دارند اما لینک و اتصال لازم بین آنها برقرار نیست، اظهار کرد: این سامانه جدید قرار است با تجمیع اطلاعات، به سیاست‌گذار کمک کند تا بداند یک فرد در چه مرحله‌ای از کار قرار دارد، سوابق شغلی او چیست و آینده کاری‌اش چگونه پیش‌بینی می‌شود. این داده‌ها، بیس و مبنای هرگونه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی صحیح است.

وی با تاکید بر اینکه این سامانه در حال حاضر در مرحله تدوین و طراحی و تجمیع اطلاعات قرار دارد و هنوز در دسترس عموم نیست، افزود: به دلیل حجم بالای اطلاعاتی که در حال تجمیع است، این سامانه فعلاً برای استفاده عمومی فعال نشده و بیشتر برای مقاصد سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کلان طراحی شده است. اطلاعات دقیق‌تر در خصوص زمان بهره‌برداری عمومی توسط مراجع ذی‌صلاح اعلام خواهد شد.

وی متذکر شد: البته این به معنای نبود هیچ سامانه‌ای برای جویندگان کار نیست. در حال حاضر سامانه جستجوی شغل فعال است و هم کارفرمایان و هم افراد بیکار می‌توانند در آن ثبت‌نام کنند. اکنون حدود ۴۰۰ هزار جوینده کار از سراسر کشور در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.

خان محمدی به تدوین اطلس مشاغل به عنوان یکی دیگر از اقدامات کلیدی وزارت کار اشاره و خاطرنشان کرد: ما در کشور به درستی نمی‌دانیم که در کدام مناطق، تجمیع چه نوع کسب‌وکارهایی وجود دارد و کدام کسب‌وکارها موفق بوده‌اند یا خیر. این اطلس به مثابه یک نقشه راه عمل کرده و به سرمایه‌گذار نشان می‌دهد که در کدام نقطه از کشور چه مزیتی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد.

وی در رادیو گفت‌وگو با اظهار به اینکه شکاف معیشتی و درآمدی، چالش اصلی میان جویندگان کار و کارفرمایان است، تصریح کرد: امروز ما با پدیده رکود تورمی مواجه هستیم. از یک سو، فرد بیکار معتقد است کار کردن با دستمزدهای فعلی به صرفه نیست و از سوی دیگر، کارفرما توان پرداخت دستمزدهای بالاتر را ندارد زیرا هزینه تولیدش افزایش می‌یابد. این نقطه، همان‌جایی است که دولت باید با سیاست‌های حمایتی ورود کند.