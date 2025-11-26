به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو بعد از ظهر چهارشنبه در نمایش اقتدار بسیجیان به مناسبت پنجم آذر، سالروز تشکیل شجره طیبه بسیج مستضعفین، در مصلی جمعه گناوه با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت این هفته با اشاره به ویژگیهای متمایز هفته بسیج امسال گفت: تقارن این ایام با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، عطرآگین شدن سرزمین رسولالله (ص) به برکت تشییع ۳۰۰ شهید خوشنام در سراسر کشور و همچنین پیروزی بزرگ فرهنگ بسیجی و جبهه مقاومت در جنگ ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران از مهمترین تفاوتهای هفته بسیج امسال است.
وی اظهار کرد: دشمن با تصور پایان دادن به نظام مقدس جمهوری اسلامی در سه تا هفت روز، وارد جنگ با کشور ما شد اما پس از شکستهای پیاپی، ناچار به ارسال پیامهای آتشبس گردید و در نهایت این جنگ طی ۱۲ روز پایان یافت.
اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی
مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به شهادت برخی فرماندهان نیروهای مسلح در روزهای ابتدایی جنگ صهیونیستی - آمریکایی علیه ایران اسلامی افزود: اقتدار فرمانده معظم کل قوا موجب شد در کمتر از ۲۴ ساعت فرماندهان جایگزین معرفی شوند و ساختار دفاعی کشور بدون هیچ خللی ادامه یابد.
وی گفت: مردم و نیروهای مسلح در قالب «لشکر مخلص خدا» برای مقابلهبهمثل و انتقام از رژیم صهیونیستی آماده شدند و جهانیان اقتدار جمهوری اسلامی ایران را که برگرفته از نیروی لایزال الهی و خون پاک شهداست، مشاهده کردند.
سردار رزمجو تأکید کرد: پیروزی تاریخی و بزرگ جمهوری اسلامی ایران بر بزرگترین قدرتهای ظاهری عالم، یکی از تفاوتهای اساسی هفته بسیج امسال با سالهای گذشته است.
بسیج؛ تفکر و حرکتی فاطمی
وی با بیان اینکه تقارن هفته بسیج با ایام فاطمیه حامل پیامهای عمیق است، گفت: فرهنگ، تفکر و حرکت بسیجی، زهرایی و فاطمی است و ریشه در ویژگیهای حضرت زهرا (س) دارد.
سردار رزمجو ادامه داد: حضرت زهرا (س) کوثر هدایت و سرچشمه زلال معارف و ولایت است و بسیجیان نیز با تأسی از این مکتب در انقلاب اسلامی نقشآفرینی کردهاند.
وی افزود: شعار امسال هفته بسیج «بسیج، مردم، اقتدارملی» نشان میدهد که این سه عنصر در کنار هم اقتدار آفریناند و خون شهدا بیش از گذشته در رگهای امت سلحشور و شهیدپرور در دفاع از انقلاب اسلامی جریان دارد.
نقش پایگاهها و اقشار بسیج در اقتدار ملی
وی تصریح کرد: پایگاهها، حوزهها، نواحی و اقشار بسیج محل بروز ابتکار، خلاقیت و پرورش و تقویت روحیه جهادی، بسیجی و فاطمی هستند.
سردار رزمجو گفت: امنیت و اقتدار اساسیترین نیاز جوامع بشری است و پیروزی در جوامع بشری مستلزم داشتن اقتدار و پیوندی عمیق و ناگسستنی با شکوفایی، رشد و توسعه در نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که خود اقتدار آفرین است رقم میخورد، اقتدار ملی در زمرهی یکی از اهداف و منافع ملی و ارزشهای اصولی انقلاب اسلامی است لذا شعار امسال «بسیج، مردم و اقتدار ملی» نام گذاری شده است.
وی یادآور شد: ترسیم استراتژی و تحقق راهبردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سایه چتر حمایتی و آرامش جامعه که در نیروهای مسلح به ویژه مردم خوب، با وفا و بسیجی در پایگاهها و حوزههای مقاومت در قالب لشکر مخلص خدا امکان پذیر شده است، این استراتژی و تحقق آرمانهای دین خدا توسط اقشار مختلف مردم همراه با مسئولین و نیروهای مسلح با هدایت پیامبرگونه مقام معظم رهبری تحقق جهانی پیدا کرده است.
وی گفت: بسیج دارای ظرفیتهای گوناگونی است که در عرصههای مختلف و اقتدار آفرین قد علم میکنند و همچنان که در کارنامه درخشان خود این اقتدار را دارد با تلاشهای همه جانبه بر این اقتدار میافزاید.
اقتدار آفرینی بسیج در عرصههای مختلف
وی اضافه کرد: بسیج نماد حضور در پیکره و بدنه مردمی و مشارکت در عرصههای مختلف انقلاب به ویژه در عرصه اقتدار و امنیت تاکنون نقش آفرینی کرده است.
فرمانده پیشین سپاه امام صادق (ع) بوشهر گفت: بسیج در ارتقا توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، طراحی و ساخت تجهیزات نظامی مورد نیاز نیروهای مسلح و در سیستم و سامانه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نقش آفرینی کرده است.
وی با بیان اینکه «قدرت ملی» و «امنیت ملی» لازم و ملزوم همدیگر هستند، گفت: این دو تولید اقتدار ملی میکنند که در شعار امسال هفته بسیج آورده شده است و این قدرت اقشار مختلف مردم در لشکر مخلص خدا همراه با کارگزاران نظام، علما، ائمه جمعه و جماعات، مسئولان و هر کس که دل در گرو انقلاب دارد در خصوصیات و ویژگیهای آنها اقتدار ملی رقم میخورد.
سردار رزمجو بیان کرد: خدا را شاکر و سپاسگزاریم که مشارکت اقشار مختلف مردم، آن هم داوطلبانه، بی مزد و منت و خودجوش در دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی با رویکرد ولایتمداری و شهادت طلبی با داشتن روحیه جهادی اقتدار بی نظیر در مقیاس جهانی از قدرت جمهوری اسلامی ایران خلق نموده که امروز این نظام اسلامی عمر پر خبر و برکت خود را بر حرکت امواج پر تلاطم توطئههای بزرگترین قدرتهای ظاهری عالم و دشمنان اسلامی سپری میکند و امید است به دست صاحب اصلی سپرده خواهد شد.
شرایط امروز کشور و توان دفاعی ایران
وی با بیان اینکه امروز انقلاب اسلامی در بهترین شرایط اقتدار قرار دارد، افزود: انسجام ملی، وحدت بین سه قوه، تبعیت از فرامین فرمانده معظم کل قوا و حضور اقشار مختلف فعال مردم و مسئولان در دفاع از انقلاب، نشانههای این اقتدار است.
وی بیان کرد: دشمن تمام اعضا و امکانات خود را در جنگ ۱۲ روزه را به کار گرفت، از شهادت فرماندهان عالی رتبه تا حمله به مراکز نظامی و اقتصادی و ایجاد رعب و وحشت تلاش کرد تا مردم را به کف خیابان بیاورد و کار انقلاب اسلامی را سه تا هفت روزه تمام کند اما مردم بر خلاف این خواسته دشمن عمل کردند و به دفاع از انقلاب حضور پیدا کردند و هرچه دشمن هزینه کرد جمهوری اسلامی ایران از این هزینهها استفاده برد.
وی با بیان اینکه کشور ما امروز در شرایط بسیار مناسبی قرار دارد، تاکید کرد: ما جنگ طلب نیستیم اما در دفاع از ارزشها، دین خدا و حریم جمهوری اسلامی ایران کاملاً آماده هستیم.
وی گفت: تجهیزات در مرحله دوم قرار دارد و انسانهایی که دارای ویژگیهای الهی هستند این تجهیزات را به کار میگیرند شرایط تجهیزاتی و آمادگی ما الان چند برابر روزهایی قبل و حتی حین جنگ دوازده روزه است.
ملت ایران، ملتی استثنایی
مشاور فرمانده کل سپاه گفت: اقتدار امروز جمهوری اسلامی حاصل نیروی الهی، خون پاک شهدا و استقامت خانوادههای معظم آنان است. ملت ایران ملتی استثنایی است که با ایثار، بصیرت و روحیه انقلابی همواره پشتیبان نظام و ولایت بوده و بر اساس آیات الهی آماده دفاع از دین خداست.
وی همچنین از تلاشهای سرهنگ حاجیپور، فرمانده پیشین سپاه ناحیه گناوه، قدردانی کرد و انتصاب سرهنگ اسکندری را تبریک گفت.
