نمایش اقتدار بسیجیان در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه انصار الحسین (ع) گناوه بعد از ظهر چهارشنبه در این مراسم با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت هفته بسیج اظهار کرد: تقارن هفته بسیج امسال با ایام فاطمیه، تقارنی معناگرایانه و عمیق است که بیانگر تداوم خط ولایت، جهاد و مسئولیتپذیری در دو مقطع تاریخی متفاوت به شمار میرود؛ یک مقطع در دوران غربت امیرالمؤمنین علی (ع) و دفاع حضرت صدیقه طاهره (س) از راه ولایت، و وجه دیگر آن دفاع جانانه فرزندان برومند مولای متقیان (ع) در عصر حاضر پس از چهارده قرن در حمایت از حریم ولایت است.
سرهنگ عبدالله اسکندری افزود: بسیج با انتخاب این مسیر، نخواست که حوادث تلخ پس از رحلت نبی مکرم اسلام (ص) در جوامع اسلامی تکرار شود؛ حوادثی که به خانهنشینی ولایت انجامید، بسیج راه چاره را در چنگ زدن به ریسمان ولایت و حمایت همهجانبه از حق ولایت دانست.
وی با اشاره به شعار امسال هفته بسیج با عنوان «بسیج، مردم و اقتدار ملی» بیان کرد: میان این سه مؤلفه، ارتباط و همخوانی ویژهای وجود دارد، مردم همواره از پایهها و مؤلفههای اصلی قدرت و اقتدار ملی هستند و در پرتو فعالیتها و اندیشههای بسیجی، این اقتدار معنا یافته و تقویت میشود.
فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) گناوه تصریح کرد: بسیجیان، ادامهدهندگان راه روشن شهدای والامقام هستند و با عقلانیت، تدبیر، مجاهدت و تلاش شبانهروزی، پرچم دفاع از حقوق و مطالبات مردم را برافراشته نگاه خواهند داشت.
وی با تأکید بر اینکه بسیجیان شهرستان گناوه همچون دیگر بسیجیان و ملت غیور ایران اسلامی لحظهای از دفاع از حریم ولایت دست نخواهند کشید، گفت: بسیجیان تا پای جان در مسیر دفاع از آرمانهای شهدا، انقلاب اسلامی و امام راحل و تحت فرماندهی مقام معظم رهبری در میدانهای مختلف انقلاب حضوری فعال و اثرگذار خواهند داشت.
سخنرانی سردار سرتیپ پاسدار «علی رزمجو» مشاور فرمانده کل سپاه و فرمانده پیشین سپاه امام صادق استان بوشهر، اجرای آهنگهای انقلابی، تقدیر از فعالان بسیجی و فرماندهان پایگاههای اسوه و فعالانی که در برنامههای مختلف با بسیج شهرستان همکاری داشتند از دیگر بخشهای این مراسم باشکوه بود.
