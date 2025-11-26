شرایط استقلال تغییر کرده است/ مراقب باشند مقابل الوصل غافلگیر نشوند

منصور رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار روز چهارشنبه استقلال برابر الوصل امارات گفت: استقلال در بازی رفت شرایط خوبی نداشت و تیم نه تمرینات منظمی داشت نه بازیکنان خوبی را جذب کرده بود. ساپینتو کنار خط نبود و همه این اتفاقات دست به دست هم داد تا استقلال یکی از بدترین نتایج تاریخ خود را کسب کند.

وی ادامه داد: حالا همه چیز تفاوت پیدا کرده، آبی‌ها شرایط خوبی دارند، بازیکنان بزرگی جذب کرده و سرمربی تیم در کنار زمین است و کاملاً با تیم آشنا شده و می‌داند از چه بازیکنانی باید استفاده کند. البته نبود کوشکی بسیار تأثیرگذار است و این موضوع باعث خواهد شد یک تغییر در خط حمله صورت بگیرد.

دروازه بان سابق تیم فوتبال استقلال ادامه داد: در خط دفاع هم نیاز است تغییراتی صورت بگیرد تا استقلال بتواند با یک دفاع مستحکم وارد زمین شود. آبی‌ها می‌دانند کلید صعود به مرحله بعد شکست الوصل خواهد بود بنابراین از هواداران و بازیکنان استقلال می‌خواهم دست در دست هم و در کنار هم تمام تلاش خود را به کار ببندند تا بتوانند این بازی را با پیروزی پشت سر بگذارند و صعود خود را به مرحله بعد نزدیکتر کنند تا بتوانند با پیروزی برابر حریف بعدی به مرحله بعد به طول کامل صعود کنند.

وی در خصوص صحبت‌هایی مبنی بر انتخاب مدیرعامل جدید استقلال هم گفت: فردی که می‌خواهد مدیرعامل استقلال شود باید چند فاکتور اساسی و مهم داشته باشد. اول اینکه به استقلال آشنا باشد دوم اینکه به دنبال منافع و سوءاستفاده نباشد. کار بلد باشد و تمام تمرکزش روی موفقیت استقلال باشد و از همه مهمتر نباید مدیرانی که در طول سال‌های اخیر امتحان پس داده و نشان داده اند که شایسته و لایق مدیرعاملی استقلال نیستند دوباره این صندلی را در اختیار بگیرند. به عنوان یک پیشکسوت معتقدم ریاست هلدینگ، رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره فردی را انتخاب کنند که بتواند برای استقلال مثمرثمر بوده و تلاش کند استقلال را به جایگاه واقعی اش در سطح آسیا برساند.