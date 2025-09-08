به گزارش خبرنگار مهر، جواد رمضی ظهر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی با روسا و نواب رئیس هیئت‌های ورزش‌های کارگری خراسان شمالی که در تالار مجمتع اققامتی امیرخانلو برگزار شد، اظهار کرد: انجمن‌های ورزشی باید ساختار خود را به شکل رسمی و منسجم تشکیل دهند تا زمینه برای فعالیت جدی‌تر و سازمان‌یافته‌تر فراهم شود.

وی افزود: در هر انجمن باید نایب رئیس، دبیر، داوران، مربیان و افراد علاقه‌مند به‌صورت منظم فعالیت داشته باشند، چرا که وقت گذاشتن در این بخش باعث دلگرمی نیروهایی می‌شود که در کنار هیأت‌ها تلاش می‌کنند.

رئیس فدراسیون ورزش‌های کارگری با اشاره به روند برگزاری مسابقات عنوان کرد: ما در مسابقات قهرمانی کشور سهمی از شرکت‌کنندگان دریافت نمی‌کنیم و در مسابقات شرکت‌ها یا جام آزاد نیز که ۲۵ درصد حق فدراسیون لحاظ می‌شود، مدیریت دقیق صورت می‌گیرد.

رمضی ادامه داد: متولی اصلی برگزاری مسابقات کارگری، فدراسیون است و باید توجه داشت در رشته‌هایی مانند والیبال بانوان، اگر تیم‌ها به حد نصاب نرسند، تشکیل تیم با سختی روبه‌رو می‌شود، بنابراین حضور فرزندان یا همسران کارگران اولویت ما نیست و باید افراد اصلی در این رقابت‌ها شرکت کنند.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های کلان ورزش کارگری گفت: نارضایتی‌هایی که در وضعیت جاری ورزش وجود دارد، باید در سطح ملی و از طریق سیاست‌گذاری‌های کلان برطرف شود تا حال ورزش کشور نیز بهبود یابد.

رمضی در پایان از مشارکت و تلاش فعالان ورزش کارگری در استان تقدیر کرد.