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۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۱۷

آماده باش در بانکوک / خطروقوع سیل در پایتخت تایلند

آماده باش در بانکوک / خطروقوع سیل در پایتخت تایلند

کوالالامپور - دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: بانکوک پایتخت تایلند به دنبال بالا آمدن سطح آب رودخانه "کائوفرایا" به دلیل بارندگیهای شدید در شمال این کشور در حالت آماده باش کامل قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی تایلند (تنا)، همزمان با بالا آمدن سطح آب تا نزدیک به 2.5 متر (سطح ایمنی سیل) در بانکوک، سطح آب در ساعت 9 صبح امروز سه شنبه به بالاترین سطح خود رسید.

سازمان هواشناسی تایلند امروز اعلام کرد توده هوای فشرده از چین بخش شمالی تایلند را پوشش خواهد داد و انتظار می رود شمال، مرکز و شرق را تحت پوشش خود قرار خواهد داد.

شهردار بانکوک نیز پیشتر نسبت به جاری شدن سیل از مناطق شمالی و افزایش همزمان بارندگی ها در شمال تایلند هشدار داده بود.

"پاریباترا سوکهومباند" در عین حال اطمینان داده بود تمامی امکانات مورد نیاز برای مقابله با سیل و کنترل شرایط بارندگی ها آماده شده است.

کد مطلب 1179046

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