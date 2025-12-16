به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات جام جهانی اسکیت رولبال ۲۰۲۵ به میزبانی دبی در حال برگزاری است و جمهوری اسلامی ایران با ترکیبی از مربیان، داوران و ورزشکاران ملیپوش در این رویداد بینالمللی حضور دارد.
در این رقابتها، استان اصفهان با حضور یک مربی، یک داور و یک ورزشکار در ترکیب تیمهای ملی کشورمان نقشآفرینی میکند. امید داوری به عنوان سرمربی تیم ملی اسکیت رولبال آقایان جمهوری اسلامی ایران هدایت تیم ملی را بر عهده دارد.
همچنین خانم متین حیدری به عنوان داور در این رویداد جهانی قضاوت میکند. در بخش بانوان نیز فاطمه عادل به عنوان بازیکن تیم ملی بانوان اسکیت رولبال جمهوری اسلامی ایران در این مسابقات حضور دارد.
