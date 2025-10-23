وعده ساخت سد برای ۱۰ هزار هکتار اراضی و اشتغال ۵ هزار نفر در دشت روم

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر پنج شنبه در دیدار با مردم دشتروم شهرستان بویراحمد گفت: پیگیری همه مطالبات مردم این منطقه در دستور کار جدی دولت قرار گرفت.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره ۵۹ شهید والامقام منطقه دشتروم، از شهدای بزرگی چون شهیدان رهیده، داورپناه، داوریانی پور، نیکبخت، مرادی، ایزدپناه و احمدی یاد کرد و گفت: دولت وفاق ملی با همدلی و همراهی مردم شکل گرفت و در این شرایط همه موظفیم فکر، ایده و اندیشه خود را برای پیشرفت و آبادانی کشور و استمان به کار بگیریم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: شعارهای رئیسجمهور دولت چهاردهم، شنیدن صدای مردم، بهویژه صدای مناطق محروم و کمبرخوردار است و دولت به کارگزاران خود دستور داده تا در میان مردم حضور یابند حتی اگر نتوانند مشکلی را بهطور کامل حل کنند، با آنان همدردی کرده، قوت قلب دهند و اطمینان ببخشند که با حداقلها برای رفع مشکلات تلاش میکنند.
وی با تأکید بر توصیههای مقام معظم رهبری به مسئولان، معظمله بهصورت ویژه فرمودند که به قلب جوامع و میان مردم بروید، صحبتهای آنان را حتی اگر با تندی باشد، بشنوید و با آرامش پاسخ دهید، افزود: امروز حضور ما در اینجا در راستای تحقق همین منویات و سیاستهای دولت است.
رحمانی با اشاره به قابلیتها و ظرفیتهای منطقه دشتروم در بخشهای کشاورزی و گردشگری گفت: وظیفه ما رفع نارساییهاست و این گونه جلسات و بررسیها است که ما را از جزئیات کمبودها و مشکلات مطلع میسازد.
وی ابراز کرد: از بدو خدمتم به مدیران تأکید کردهام که رسالتی جز شنیدن صدای مردم، درک دغدغههای معیشتی آنان، خدمت به تولید و سرمایهگذاری و تلاش برای جلب رضایتمندی مردم نداریم، این مهمترین رسالت ما است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد درباره نکات مطرحشده توسط مردم، دهیاران و فرهنگیان منطقه گفت: تقریباً بر همه مسائل و مشکلات منطقه اشراف پیدا کردیم. برخی از این موارد را قبلاً میدانستیم و رفع آنها در برنامه بود و برخی از مطالبات مطرح شده تازگی داشت اما مهم این است که امروز همه درد دلها و توضیحات شما شنیده شد.
وی از فرماندار و مدیران کل حاضر برای ارائه توضیحات تشکر کرد و دستور داد: از آقای فرماندار و معاون عمرانی استاندار درخواست میکنم موارد مطرحشده و حتی مواردی که فرصت توضیح نیافت، جمعبندی شود. مدیرکل بازرسی استانداری نیز پیگیر باشد تا صورت جلسه این جلسه بهسرعت تهیه و مصوب شود.
رحمانی ابراز کرد: نمیگوییم میتوانیم یک شبه همه مشکلات را حل کنیم، اما به همراه همکارانم قول میدهیم که تکتک موضوعات مطرحشده را پیگیری، حل و فصل کنیم و در این مسیر نهایت تلاش خود را به کار بگیریم.
وی در ادامه به تشریح جزئیات پروژهها و اقدامات در دست اجرا برای دهستان دشتروم پرداخت و گفت: در اصلاحیههای بودجه و تخصیص منابع جدید از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، حتماً این منطقه و مسائل آن با اولویت بیشتری دیده خواهد شد.
آبیاری ۱۰ هزار هکتار باغ با ساخت سد در دشت روم
استاندار کهگیلویه و بویراحمد به پروژههای عمرانی دهستان دشتروم اشاره و بیان کرد: احداث این سد میتواند تحولی اساسی ایجاد کند، گزارشها نشان میدهد با احداث این سد امکان آبیاری حداقل ۱۰ هزار هکتار از اراضی منطقه دشتروم، اولاد علی مؤمن و بخشی از سپیدار را فراهم کند.
وی افزود: این پروژه مهم میتواند برای حداقل پنج هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کند، اگرچه این پروژه در اولویت نهایی مطالعات ملی نبوده، اما دستور دادیم حوزه معاونت عمرانی استانداری به همراه آب منطقهای، به هر طریقی شده، اعتبار لازم برای تکمیل مطالعات را تأمین و پیگیری کنند تا شاهد احداث این پروژه باشیم.
رحمانی در مورد چاههای آبی پلمپشده آب این منطقه افزود: هدف از این چاهها، استفاده در فصل تابستان و مقابله با تنش آبی است، نه تعریف به عنوان پروژه مستمر در طول سال.
وی با اشاره به شرایط بحرانی امسال گفت: استان ما با ۵۰.۵ درصد کاهش بارندگی، بیشترین کاهش را در کشور داشت که بیسابقه بود. این موضوع به ما هشدار میدهد که باید در مصرف آب، چه در بخش کشاورزی، شرب و صنعت، مدیریت و صرفهجویی جدی داشته باشیم و از روشهای نوین آبیاری بهره ببریم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیت استفاده نشده استان از سهمیه آبی خود گفت: یک میلیون و ۱۷۱ هزار متر مکعب تخصیص آب داریم، اما تنها حدود ۴۳۰ تا ۴۵۰ میلیون متر مکعب برداشت میکنیم، لذا تکمیل سدهای نیمهتمام، پروژههای مطالعاتی جدید و ایستگاههای پمپاژ است تا بتوانیم سهم خود را بهطور کامل برداشت و زیرساختهای آب را هم در بخش عمرانی و هم اقتصادی تقویت کنیم.
وی در خصوص معابر روستایی دشتروم از انجام ۴۳ هزار متر مربع زیرسازی معابر روستایی توسط بنیاد مسکن خبر داد و گفت: تا پایان سال ۶۰ درصد این معابر باید آسفالت شود و مابقی در سال آینده به اتمام برسد.
رحمانی در خصوص جاده دشتروم به نقارهخانه گفت: از حوزه عمرانی و راهداری خواستیم این موضوع را در دستور کار قرار دهد و اگر مطالعات انجام شده، بحث اجرا در دستور کار قرار گیرد و اگر مطالعه نشده، در اولویت مطالعه قرار بگیرد.
وی در خصوص وضعیت سایت دو پشته دشتروم و دفن زبالهها گفت: این پروژه دو فاز دارد. فاز اول تفکیک زباله با هزینه حدود ۴ میلیارد تومان و نصب تأسیسات انجام شده و فاز دوم تولید کمپوست نیز مبلغ ۸۰ میلیارد تومان از سوی سازمان دهیاریها و شهرداریهای کشور تأمین اعتبار شده است. وی از شهردار خواست تا حداکثر ظرف یک ماه مناقصه این فاز را برگزار کند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در مورد بحران آب آشامیدنی منطقه دشتروم گفت: پیگیر رفع تنش آبی این منطقه هستیم و پروژههای آبی و آبرسانی خوبی در دستور کار است.
وی با تأکید بر لزوم عمل به وعدهها خطاب به مدیران گفت: مردم باید به حرف ما اعتماد کنند، اگر وعده و قولی میدهیم پیگیری کنیم و مدیران برای تحقق خواستهها و مطالبات مردم پای کار باشند.
رحمانی در خصوص ساماندهی آب کشاورزی به وسیله خط لوله گفت: دستور دادیم آب منطقهای و جهاد کشاورزی استان سازماندهی لازم را برای بهینهسازی انتقال آب انجام دهند.
وی در پایان سخنانش بار دیگر بر عزم جدی دولت و استانداری برای پیگیری مطالبات مردم دشتروم تأکید کرد.
گفتنی است استاندار با حضور در خانواده شهید کرامتالله ایزدپناه به مقام والای این شهید ادای احترام کرد.
