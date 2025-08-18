بیش از ۱۷ میلیون قطعه جوجه ریزی در استان مرکزی انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اثناعشری اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰۱ میلیون و ۴ هزار و ۶۴ دُز واکسن برای مقابله و پیشگیری از شیوع احتمالی انواع بیماریهای طیور از جمله برونشیت، نیوکاسل، آنفلوانزا و گامبورو در واحدهای پرورش طیور استان مرکزی مصرف و تزریق شده که اغلب به روشهای آشامیدنی، اسپری و تزریقی استفاده میشود.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تعداد ۱۷ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۳۲۳ قطعه جوجه ریزی تحت نظارتهای دامپزشکی در واحدهای پرورشی صنعتی طیور استان انجام گرفت.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، آبزیان و زنبور عسل ادارهکل دامپزشکی استان با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان بیان کرد: در حال حاضر مرکزی با داشتن ۵۳۳ واحد مرغ گوشتی به ظرفیت ۱۱ میلیون و ۴۸۸ هزار قطعه جوجه ریزی در هر دوره پرورش، بخش مهمی از تولید گوشت مرغ کشور را به خود اختصاص داده است.
دکتر اثناعشری گفت: انجام به موقع واکسیناسیون، رعایت موارد بهداشتی و اقدامات قرنطینهای در این استان موجب کنترل و کاهش شیوع بیماریهای مرتبط به طیور و جلوگیری از خسارتهای اقتصادی و حفظ سرمایه و بهره بردان این صنعت شده است.
