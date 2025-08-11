۲.۴ میلیون قطعه جوجه ریزی در قائمشهر انجام شد

معصومی صفری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در تیرماه سال جاری میزان ۲ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۴۷۰ قطعه جوجه ریزی در واحدهای مرغداری این شهرستان انجام شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر خبر داد و گفت: بر اساس آمار تیرماه سال جاری میزان ۲ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۴۷۰ قطعه به ارزش اقتصادی ۳۹ میلیارد و ۶۰۷ هزار تومان در واحدهای مرغداری این شهرستان جوجه ریزی انجام شد که بالاترین میزان جوجه ریزی را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه ۷۱ واحد مرغداری در سامانه اطلاعات سماسط طیور به ثبت رسید که اقدام به جوجه ریزی کردند ادامه داد: نسبت به برش استانی ۹.۷ درصد و نسبت برش شهرستانی ۴۵ درصد تحقق پیدا کرد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر افزود: تعداد ۱۶۱ واحد مرغداری در شهرستان قائم شهر است که ۱۵۲ واحد مرغداری گوشتی فعال است و یک واحد تولید جوجه و یک واحد تخمگذار دارد.

وی گفت: میزان جوجه‌ریزی به تعداد جوجه‌هایی اشاره دارد که در یک دوره زمانی مشخص در مرغداری‌ها یا واحدهای پرورش طیور رهاسازی می‌شوند که این عدد می‌تواند برای یک ماه، یک فصل یا یک سال معین باشد و نشان‌دهنده میزان تولید گوشت مرغ در آینده است.

‌صفری اوریمی با اشاره به اینکه به طور کلی، میزان جوجه‌ریزی به عوامل مختلفی از جمله تقاضای بازار، قیمت مرغ، ظرفیت مرغداری‌ها بستگی دارد خاطرنشان کرد: میزان جوجه‌ریزی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تولید مرغ است و مستقیماً بر میزان عرضه و قیمت گوشت مرغ در بازار تأثیر می‌گذارد.