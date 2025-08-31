به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح موفقیت‌های صنعت طیور استان گفت که این دستاورد نتیجه تعامل سازنده دولت، بخش خصوصی و مردم است و با صدور بیش از ۱۱۱ هزار مجوز جوجه‌ریزی، تولید و توزیع جوجه در واحدهای پرورشی استان افزایش قابل توجهی یافته است.

وی افزود که این رشد نه تنها به رونق اقتصادی مازندران کمک کرده، بلکه در تأمین پروتئین مورد نیاز کشور نقش حیاتی داشته است.

وی همچنین به اقدامات بهداشتی دامپزشکی اشاره کرد و گفت: اجرای واکسیناسیون گسترده و پایش مستمر بیماری‌ها منجر به کاهش ۸۸ درصدی آنفلوآنزای طیور و ۸۵ درصدی بیماری گامبرو شده است و این موفقیت‌ها باعث کاهش ۱۱۴ درصدی تلفات و ۱۶۵ درصدی معدوم‌سازی شد و سلامت و بهره‌وری زنجیره تولید را به شکل چشمگیری افزایش داد.

مدیرکل دامپزشکی مازندران در ادامه از نظارت مستمر بر مراکز تولید، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی خبر داد و افزود: طی یک سال گذشته بیش از ۳۷ هزار بازدید از این مراکز انجام شده و بالغ بر ۲۲ هزار و ۶۰۰ تن گوشت سفید و قرمز به صورت بهداشتی به بازار عرضه شده است.

وی بر برخورد قاطع با متخلفان بهداشتی تأکید کرد و گفت: در این مدت ۲۷۱ متخلف مورد پیگرد قضائی قرار گرفته و ۲۱ واحد متخلف پلمب شده‌اند، همچنین بیش از ۳۲۳ هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف کشف و بخشی از آن معدوم‌سازی شد.

آقاپور کاظمی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های قضائی و تعامل واحدهای تولیدی و عرضه تأکید کرد: نظارت‌ها بهداشتی بدون اغماض ادامه خواهد یافت و ارتقای سلامت غذایی جامعه همچنان اولویت اصلی این اداره کل است.