ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکا پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر یاسوج با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند ملت ایران در این جنگ، هم بر آمریکا و هم بر رژیم صهیونیستی پیروز شد و دشمنان با شرارت آمدند، کتک خوردند و بدون دستاورد برگشتند.

وی افزود: به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی این جنگ را یکی از پیچیده‌ترین جنگ‌های تاریخ دانستند که در آن تمام کشورهای غربی با آخرین تکنولوژی‌ها وارد میدان شدند، اما پیروز نهایی، ملت قهرمان ایران بود.

وحدت رمز پیروزی ملت ایران در مقابل دشمنان

امام جمعه یاسوج وحدت را راز پیروزی ملت ایران اسلامی دانست و بر لزوم حفظ وحدت در برابر دشمنان تأکید کرد.

وی تصریح کرد: در مقابل دشمن، همه جریان‌های سیاسی و اقشار مختلف مردم باید وحدت داشته باشند و از دولت حمایت کنند.

آیت الله حسینی همچنین بر لزوم جلوگیری از اسراف در مصرف منابعی مانند نان، آب، برق و گاز تأکید و بیان کردند، که با مدیریت مصرف، بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد.

مردم ایران شاکر داشتن دریا و خلیج فارس هستند

وی در ادامه به روز ملی خلیج فارس اشاره کرد و یادآور شد: از زحمات و تلاش‌های همه کسانی که مسئولیت حفاظت و نگهبانی از آب‌های سرزمینی و مرزهای دریایی و ایجاد امنیت برای تجارت دریایی را بر عهده دارند، تشکر و قدردانی می‌کنم.

امام جمعه یاسوج داشتن دریا را مایه قدرت کشور در زمینه‌های تجاری، اقتصادی و نظامی دانست و گفت: برکت وجود دریای خزر و خلیج فارس نعمتی الهی است که مردم و نظام جمهوری اسلامی شاکر آن هستند.

نیروی دریایی در مقابل رژیم بعث و آمریکا مقاومت و ایستادگی کرد

وی با اشاره به موقعیت استراتژیک ایران، ظرفیت‌های متنوع دریایی و خشکی را از عوامل مهم مقاومت در برابر دشمنان برشمرد.

آیت الله حسینی با اشاره به نقش دریا و نیروی دریایی در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: نیروی دریایی کشورمان در آن دوران، هم در برابر نیروی دریایی آمریکا ایستاد و نیروی دریایی رژیم بعث صدام را از صحنه دریا به در کرد و آمریکا و انگلیس را تنبیه کرد.

دفاع از کشور وظیفه همگانی است

وی با اشاره به سالگرد شهادت آیت‌الله مدرس، این شهید والامقام را مجتهدی دلسوز، در راستای عزت و استقلال کشور دانست که در برابر استعمار و استکبار ایستاد و به شهادت رسید.

امام جمعه یاسوج تاکید کرد: دوران رضاخان دوران سرکوب و خیانت در ایران اسلامی است.

وی همچنین با گرامی داشت هفته بسیج، این شجره طیبه را حرکتی ارزشمند و برآمده از فرمان حضرت امام خمینی (ره) است و افزود: آمادگی عمومی برای دفاع از کشور از اصول واجب برای هر مسلمان است.

نمایندگان مجلس شهید مدرس را الگوی خود قرار دهند

آیت الله حسینی با تبریک به نمایندگان مجلس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را یکی از افتخارات نظام دانست که زیرساخت‌های قانونی لازم برای رشد و توسعه همه‌جانبه کشور را فراهم کرده است.

وی از نمایندگان خواست تا الگویی همچون شهید مدرس داشته باشند.