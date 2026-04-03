۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

امام جمعه یاسوج: پیروزی‌های جبهه مقاومت مایه افتخار است

یاسوج-امام جمعه یاسوج با اشاره به تحولات اخیر منطقه، پیروزی‌های جبهه مقاومت در برابر دشمنان را مایه افتخار دانست و از تداوم ایستادگی ملت ایران در شرایط جنگی سخن گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر یاسوج، به پیروزی رزمندگان اسلام در جنگ موسوم به «رمضان» اشاره و اظهار کرد: پیروزی‌های میدانی جبهه اسلام و مقاومت در برابر دشمن تا دندان مسلح، مایه افتخار است.

وی با اشاره به دو عملیات مهم افزود: در یکی از این عملیات‌ها ۵۰۰ نفر از نیروهای دشمن و در عملیاتی دیگر ۲۰۰ نفر از افسران ارشد و میانه آمریکایی کشته و مجروح شدند.

امام جمعه یاسوج ادامه داد: برخی سناتورهای آمریکایی نسبت به شرایط جنگ معترض هستند اما دولت آمریکا برای فریب افکار عمومی، آمار واقعی تلفات را پنهان می‌کند.

وی تصریح کرد: در روزهای اخیر مراکز فرماندهی و پایگاه‌های محل استقرار نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفت و خسارات سنگینی به آنها وارد شد.

آیت الله حسینی با اشاره به ساقط شدن جنگنده‌های پیشرفته افزود: انهدام دو جنگنده F-35 از دیگر موفقیت‌های جبهه مقاومت بوده است.

وی همچنین با اشاره به عملکرد حزب‌الله لبنان گفت: این جنبش توانسته است نزدیک به ۱۰۰ دستگاه تانک مرکاوا را منهدم کند.

نماینده ولی فقیه در استان ادامه داد: رزمندگان مقاومت همچنین ۷ فروند هواپیمای سوخت‌رسانی آمریکا را نابود کرده‌اند.

وی با انتقاد از اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا بیان کرد: ادعاهای مطرح‌شده درباره پیروزی آمریکا در جنگ، خلاف واقع است و شواهد میدانی این موضوع را نشان می‌دهد.

آیت الله حسینی با اشاره به طولانی شدن درگیری‌ها افزود: برخلاف ادعاهای اولیه، جنگ ادامه یافته و پایگاه‌های آمریکا در منطقه هدف حملات قرار گرفته‌اند.

وی تأکید کرد: ملت ایران ملتی قدرتمند است و با هر امکاناتی در برابر دشمنان ایستادگی خواهد کرد.

امام جمعه یاسوج با اشاره به خسارات وارده به زیرساخت‌ها گفت: هرچند برخی زیرساخت‌ها آسیب دیده‌اند، اما بازسازی آنها با قدرت بیشتری انجام خواهد شد.

وی سکوت برخی افراد در برابر این تحولات را مورد انتقاد قرار داد و آن را غیرقابل قبول دانست.

آیت الله حسینی در پایان با قدردانی از همراهی مردم اظهار کرد: مردم در این مدت صحنه را ترک نکردند و این همراهی قابل تقدیر است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت بازار گفت: خوشبختانه کمبودی در بازار وجود ندارد، اما لازم است نظارت‌ها برای جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی افزایش یابد.

