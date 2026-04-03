به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید نصیر حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر یاسوج، به پیروزی رزمندگان اسلام در جنگ موسوم به «رمضان» اشاره و اظهار کرد: پیروزیهای میدانی جبهه اسلام و مقاومت در برابر دشمن تا دندان مسلح، مایه افتخار است.
وی با اشاره به دو عملیات مهم افزود: در یکی از این عملیاتها ۵۰۰ نفر از نیروهای دشمن و در عملیاتی دیگر ۲۰۰ نفر از افسران ارشد و میانه آمریکایی کشته و مجروح شدند.
امام جمعه یاسوج ادامه داد: برخی سناتورهای آمریکایی نسبت به شرایط جنگ معترض هستند اما دولت آمریکا برای فریب افکار عمومی، آمار واقعی تلفات را پنهان میکند.
وی تصریح کرد: در روزهای اخیر مراکز فرماندهی و پایگاههای محل استقرار نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفت و خسارات سنگینی به آنها وارد شد.
آیت الله حسینی با اشاره به ساقط شدن جنگندههای پیشرفته افزود: انهدام دو جنگنده F-35 از دیگر موفقیتهای جبهه مقاومت بوده است.
وی همچنین با اشاره به عملکرد حزبالله لبنان گفت: این جنبش توانسته است نزدیک به ۱۰۰ دستگاه تانک مرکاوا را منهدم کند.
نماینده ولی فقیه در استان ادامه داد: رزمندگان مقاومت همچنین ۷ فروند هواپیمای سوخترسانی آمریکا را نابود کردهاند.
وی با انتقاد از اظهارات رئیسجمهور آمریکا بیان کرد: ادعاهای مطرحشده درباره پیروزی آمریکا در جنگ، خلاف واقع است و شواهد میدانی این موضوع را نشان میدهد.
آیت الله حسینی با اشاره به طولانی شدن درگیریها افزود: برخلاف ادعاهای اولیه، جنگ ادامه یافته و پایگاههای آمریکا در منطقه هدف حملات قرار گرفتهاند.
وی تأکید کرد: ملت ایران ملتی قدرتمند است و با هر امکاناتی در برابر دشمنان ایستادگی خواهد کرد.
امام جمعه یاسوج با اشاره به خسارات وارده به زیرساختها گفت: هرچند برخی زیرساختها آسیب دیدهاند، اما بازسازی آنها با قدرت بیشتری انجام خواهد شد.
وی سکوت برخی افراد در برابر این تحولات را مورد انتقاد قرار داد و آن را غیرقابل قبول دانست.
آیت الله حسینی در پایان با قدردانی از همراهی مردم اظهار کرد: مردم در این مدت صحنه را ترک نکردند و این همراهی قابل تقدیر است.
وی همچنین با اشاره به وضعیت بازار گفت: خوشبختانه کمبودی در بازار وجود ندارد، اما لازم است نظارتها برای جلوگیری از احتکار و گرانفروشی افزایش یابد.
