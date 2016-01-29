به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدعلی‌اصغر حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه یاسوج افزود: مردم در هفتم اسفند ماه با حضور خود باز هم حماسه می آفرینند.

وی همچنین با اشاره به آغاز دهه مبارک فجر، بر برگزاری هرچه باشکوهتر برنامه های این دهه تاکید کرد.

حسینی تصریح کرد: دشمن قبل و بعد از انقلاب برای ملت ایران مشکلاتی را ایجاد کرد اما هیچ گاه نتوانست به خواسته های خود دست یابد.

وی افزود: دشمن همواره در تلاش بوده تا مانع پیشرفت انقلاب اسلامی شود اما با مدیریت خردمندانه رهبری و وحدت مردم تاکنون موفق نشده‌ است

حسینی آمریکا را حامی اصلی تروریست‌ها دانست و گفت: گروههای تکفیری مانند داعش نیز مولود آمریکا هستند.

امام جمعه یاسوج اظهار کرد: آمریکا حقوق بشر را نقض کرده و همواره از تروریست‌ها حمایت می‌کند.

وی بیان کرد: رژیم آل سعود با حمایت آمریکا اقدام به جنایت های فجیع‌ در یمن می کند.

حسینی همچنین به دستگیری ناوگان آمریکایی در خلیج فارس اشاره کرد و این اقدام مقتدرانه نیروهای دریایی سپاه را ستود.

به رزمایش دریایی بزرگ از خلیج فارس تا اقیانوس هند اشاره کرد و افزود: این رزمایش اقتدار و عظمت نظام جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد.