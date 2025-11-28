به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از نشست تخصصی دوره آفرینش ادبی «مطلع» همراه با مراسم اختتامیه یازدهمین دوره آفتابگردانها، بعد از ظهر جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴ با حضور محمدرضا سنگری در سالن شهید سلیمانی مسجد مقدس جمکران برگزار شد.
سنگری در این برنامه با تأکید بر اینکه «شرح صدر» نخستین شرط سرایش شعر مهدوی است، اظهار داشت: دلهای بسته توان خلق شعر ندارند و شاعر باید وجود خود را به گسترهای وسیع پیوند بزند؛ پیوندی که بدون توجه و اذن از امام زمان (عج) حاصل نمیشود.
وی یکی از مهمترین منابع الهام شعر مهدوی را نامها و القاب متعدد حضرت دانست و گفت: در قرآن و دیگر کتابهای آسمانی نامهای فراوانی برای امام عصر (عج) آمده که هر کدام میتواند موضوعی تازه برای شاعران باشد.
این پژوهشگر با اشاره به پنج نوع نگاه به حضرت ولیعصر (عج) افزود: نگاه عرفی، عاطفی، عقلانی، عرفانی و نگاه وجودی، هر یک مسیرهای متفاوتی برای تولید شعر مهدوی میگشاید که بالاترین سطح آن ارتباط وجودی با حضرت است.
سنگری همچنین ویژگیهای جامعه مهدوی را از مهمترین سوژههای شعر آینده دانست و گفت: در عصر ظهور عدالت فراگیر میشود، کینهها از میان میرود، دلها نورانی میشود و امنیت همهجا را فرا میگیرد.
وی در پایان، یاران امام زمان (عج) را انسانهایی با یقین راسخ توصیف کرد و افزود: خیرخواهی و نصیحتگری دو ویژگی اصلی همراهان حضرت است.
