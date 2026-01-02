راثی: علی(ع) حقیقتی است که علم، شجاعت و عدالت در او به اوج رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد راثی در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان لیلان، با دعوت خود و نمازگزاران به تقوای الهی و تبریک فرارسیدن سالروز ولادت باسعادت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، به تشریح ابعاد مختلف شخصیت و فضائل آن حضرت پرداخت.

ولادتی همراه با معجزات آشکار الهی

وی با اشاره به واقعه ولادت امام علی (ع) در بیت‌الله الحرام اظهار کرد: در جریان تولد امیرالمؤمنین (ع) بیش از ۴۰ معجزه رخ داده است که نشان‌دهنده جایگاه ویژه این مولود الهی در نظام خلقت است. شکافته شدن دیوار کعبه، ورود حضرت فاطمه بنت‌اسد (س) به درون خانه خدا و بسته شدن درهای کعبه، از جمله نشانه‌هایی است که عظمت این رخداد را فراتر از یک تولد عادی نشان می‌دهد.

راز سه روز اقامت در کعبه

خطیب جمعه لیلان با بیان اینکه حضرت فاطمه بنت‌اسد (س) سه روز در درون کعبه اقامت داشت، افزود: در این مدت نه آب و نه غذایی ظاهری در کار بود و خداوند خود با سفره غیبی از مادر و نوزاد پذیرایی کرد؛ اتفاقی که نشان می‌دهد مسأله امامت، سراسر راز و سرّ الهی است.

نامی برگرفته از علو الهی

حجت‌الاسلام راثی با اشاره به نام‌گذاری امیرالمؤمنین (ع) گفت: خداوند نام این مولود را از نام خود مشتق کرد و فرمود من «علی اعلی» هستم و نام او را علی گذاشتم؛ این اشتقاق صرفاً لفظی نیست بلکه بیانگر علو وجودی و کمالات بی‌نظیر آن حضرت است.

علی (ع)، شهر معجزه‌ها

وی با اشاره به صفات برجسته امام علی (ع) تصریح کرد: زهد، تقوا، شجاعت، ایمان، اخلاص، عدالت، علم، فصاحت، بلاغت و ایثار، هر کدام به‌تنهایی در وجود امیرالمؤمنین (ع) جلوه‌ای معجزه‌آسا دارد و به همین دلیل از ایشان به عنوان «مدینةالمعاجز» یاد شده است.

علم علی (ع)، محور امامت

امام جمعه لیلان با تأکید بر جایگاه علمی امیرالمؤمنین (ع) خاطرنشان کرد: خداوند در میان همه فضائل، انگشت بر علم علی (ع) گذاشت و آن را «علم غامض» خواند؛ علمی که حتی نزد خدای عالم‌السر و الخفیات نیز جایگاهی ویژه دارد. پیامبر اکرم (ص) نیز بر همین علم تأکید داشتند و فرمودند علی (ع) همان‌گونه که قرآن بر من نازل شد، آن را برایم قرائت کرد.

دعوت به بهره‌گیری از سیره علوی

وی در پایان بخش عبادی خطبه‌ها با طرح این پرسش که امت اسلامی تا چه اندازه از این شخصیت عظیم بهره برده است، گفت: امیرالمؤمنین (ع) در بیش از ۵۰۰ شاخه علمی سخن گفته و نهج‌البلاغه گواه روشنی بر عمق اندیشه و معرفت علوی است؛ وظیفه ما شناخت، تبعیت و عمل به سیره آن امام همام است.