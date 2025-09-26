راثی: سخنرانی اخیر رهبر انقلاب توطئه پیچیده دشمن را خنثی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین جواد راثی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان لیلان گفت: در هفته دفاع مقدس قرار داریم و یاد و خاطره هشت سال جنگ تحمیلی را گرامی می‌داریم و بر ارواح پاک شهدا درود می‌فرستیم.

وی اتفاق مهم این هفته را سخنرانی تلویزیونی مقام معظم رهبری با مردم دانست و افزود: این سخنرانی دقیق و به موقع، تمام توطئه‌های دشمن را خنثی کرد. این سخنرانی غافلگیرانه، طراحی دقیق دشمن را بر هم زد.

امام جمعه لیلان به برنامه‌های دقیق دشمن علیه ایران اشاره کرد و گفت: دشمن در یک طراحی چندبعدی با استفاده از عوامل خارجی و داخلی، در پی ایجاد شکاف و تحمیل خواسته‌های خود به ملت ایران است.

رئیس شورای فرهنگی عمومی شهرستان لیلان به ادامه شیطنت‌های ترامپ اشاره کرد و گفت: ترامپ ادعا کرده آماده مذاکره با ایران است و اگر ایران به مذاکره نیاید، عواقب سختی خواهد داشت. سوال اینجاست که مذاکره برای چه؟ حتی اگر فرض محال تحریم‌ها برداشته شود، این اتفاق به چه قیمتی خواهد بود؟ آیا به قیمت وابستگی خواهد بود؟ این امر پذیرفتنی نیست.

خطیب جمعه لیلان در ادامه به طرح دشمن برای ایجاد دو دستگی اشاره کرد و گفت: دشمن امیدوار بود با تهدیدها و طراحی پیچیده، عده‌ای در داخل مرعوب شده و طرفدار مذاکره مستقیم با آمریکا شوند یا دو قطبی در جامعه شکل گیرد. پیشنهاد مذاکره آمریکا نیز برای این بود که در صورت جنگ، افکار عمومی دنیا را علیه ایران بسیج کند.

وی افزود: در این شرایط رهبر حکیم انقلاب با سخنرانی در سه محور «اتحاد و انسجام ملی»، «غنی‌سازی» و «مذاکره با آمریکا» وارد صحنه شدند و با مخالفت صریح با مذاکره، ریشه اختلاف را خشکاندند. این سخنرانی چندین اثر مهم داشت؛ حفظ وحدت ملی، امکان سخنرانی رئیس‌جمهور از موضع قدرت در سازمان ملل، رهایی رئیس‌جمهور از طراحی‌های موذیانه برخی مدعیان، مدیریت افکار عمومی داخلی و خارجی و ارسال پیام واضح به دشمن.

امام جمعه لیلان در پایان گفت: پیام واضح رهبر انقلاب به دشمن این بود که تصور کوتاه آمدن ایران یک خیال خام است.