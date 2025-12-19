به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد راثی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه لیلان، با هشدار نسبت به غفلت از ماه‌های رجب، شعبان و رمضان اظهار کرد: اگر انسان با دل بیدار به قبرستان‌ها بنگرد، تمنای مردگانی را می‌شنود که آرزو دارند تنها یک روز روزه، یک ذکر «لا اله الا الله» یا یک استغفار انجام دهند؛ فرصت‌هایی که امروز در اختیار ماست اما فردا شاید دست‌نیافتنی باشد.

وی با اشاره به روایات متعدد درباره فضیلت ماه رجب افزود: پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) این ماه را ماهی عظیم معرفی کرده‌اند که در آن حسنات چند برابر و گناهان محو می‌شود. به گفته امام کاظم (ع)، روزه حتی یک روز از این ماه، انسان را از آتش دور می‌سازد و روزه سه روز، بهشت را بر او واجب می‌کند.

امام جمعه لیلان همچنین با اشاره به فرمایشات امام رضا (ع)، روزه‌داری در آغاز، میانه و پایان ماه رجب را دارای آثار عظیم اخروی از جمله شفاعت، ورود به بهشت و ایمنی از عذاب دانست و تصریح کرد: اعمال این ماه، امان از «فزع اکبر» قیامت است؛ همان هراسی که قرآن کریم شدت آن را به‌روشنی توصیف می‌کند.

راثی در بخش سیاسی خطبه‌ها، با اشاره به تحولات اخیر منطقه و کشور گفت: دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی، امروز با جنگ ترکیبی به‌ویژه در دو جبهه فرهنگ و اقتصاد وارد شده و هدف اصلی او، تضعیف اراده ملی و ایجاد ناامیدی در جامعه است.

وی افزود: پیروزی ملت ایران در نبردهای اخیر، صرفاً حاصل توان نظامی نبود، بلکه نتیجه اراده پولادین مردم بود و اکنون دشمن تلاش می‌کند همین نقطه قوت را هدف قرار دهد؛ از یک سو با تضعیف باورهای دینی و هویتی و از سوی دیگر با فشارهای معیشتی و اقتصادی.

امام جمعه لیلان با تأکید بر اینکه اولویت امروز کشور، ساماندهی وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم است، تصریح کرد: دولت چهاردهم در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد و مورد حمایت رهبر معظم انقلاب است، اما انتظار مردم، اقدام قاطع و شجاعانه به‌ویژه در حوزه بازار و قیمت‌هاست.

وی با انتقاد از بی‌نظمی و رهاشدگی بازار گفت: نظارت صرفاً به تأمین کالا محدود نمی‌شود و کنترل قیمت‌ها وظیفه‌ای اساسی است. تفاوت فاحش قیمت‌ها حتی در مغازه‌های مجاور، نشانه ضعف نظارت و هزینه‌ساز برای کشور است.

راثی با اشاره به برخی تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه ارز و تجارت افزود: واردات بدون تأمین ارز و آزادسازی‌هایی که فشار بر بازار ارز را افزایش داده‌اند، از عوامل اصلی نوسانات اقتصادی هستند و اصلاح این روندها نیازمند تصمیم‌گیری بی‌ملاحظه و اقدام فوری است.

وی در پایان تأکید کرد: معیشت مردم، میدان آزمون کارآمدی دولت‌هاست و عبور از این مقطع حساس، نیازمند عزم جدی، تولید فعال، اصلاح ساختارهای اقتصادی و همراهی همه قوا برای مقابله با رانت و فساد است.