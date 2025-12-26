راثی: بصیرت ۹ دی، راهنمای مقابله با نفاق داخلی و فساد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد راثی در خطبه‌های سیاسی نماز جمعه این هفته، ضمن دعوت مردم به تقوای الهی، به بررسی دو محور اصلی پرداخت: یادبود حماسه ۹ دی و نقد لایحه بودجه سال آینده.

گرامیداشت بصیرت ۹ دی

امام جمعه لیلان حماسه ۹ دی را روز افشای باند نفاق و فساد خواند و گفت: دشمنان بیش از ابزار نظامی به مزدوران داخلی خود امیدوار هستند و امروز بیش از هر زمان دیگری، بصیرت مردم در شناخت نفاق داخلی ضروری است.

وی افزود: مردم باید با آگاهی، جریان‌های نفاق و فساد را شناسایی و مقابله کنند.

انتقاد از موضع‌گیری سیاسیون و حمایت از دولت

راثی به تغییر مواضع برخی سیاسیون اشاره کرد و بیان داشت: جریانی که روزی ادعای تقلب داشت، امروز علیه دولت و رئیس‌جمهور موضع می‌گیرد. با این حال رئیس‌جمهور در برابر خواسته‌هایی که به معنای عقب‌نشینی از توان دفاعی و عزت ملی است، محکم ایستاده است.

هشدار درباره بودجه ۱۴۰۵ و معیشت مردم

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها به لایحه بودجه سال آینده پرداخت و با تأکید بر مشکلات معیشتی مردم گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق در چنین شرایط تورمی، پاسخگو نیست و عملاً سفره مردم را جمع‌آوری می‌کند.

راثی همچنین به وابستگی بالای دولت به مالیات اشاره کرد و افزود: افزایش مالیات در شرایط رکود، منجر به تعطیلی بنگاه‌های کوچک و متوسط و افزایش بیکاری خواهد شد.» وی از مجلس خواست لایحه بودجه را تا اصلاح وضعیت معیشتی مردم تصویب نکند.

فراخوان برای انتخابات شوراها

امام جمعه لیلان ضمن تأکید بر اهمیت حضور مردم در انتخابات شوراها، بر حساسیت در انتخاب افراد اصلح تأکید کرد و شاخصه‌هایی مانند تقوا، عدم سوءاستفاده از بیت‌المال، پختگی فکری و توانایی تشخیص مصالح کلان شهر را به عنوان معیارهای اصلی معرفی کرد. وی از مردم خواست افراد شایسته را برای پذیرش مسئولیت خدمت در شوراها تشویق کنند.

حجت‌الاسلام راثی در پایان با بیان اینکه بصیرت و هوشیاری مردم مهم‌ترین راه مقابله با نفاق داخلی است، افزود: یاد و نام حماسه ۹ دی باید چراغ راه مردم در شناخت دشمن و دفاع از انقلاب باشد.