مسابقات رایان در ایستگاه پایانی؛ رویارویی نخبگان از استرالیا تا چین

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات بین‌المللی هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی رایان امروز هفتم آذرماه به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف در حال برگزاری است.

این مرحله میزبان شرکت‌کنندگانی از ۲۵ کشور جهان است، در مراحل مقدماتی، ۴۶ کشور از اروپا، ۳۸ کشور از آسیا، ۲۴ کشور از آفریقا، ۱۸ کشور از آمریکا و ۱۱ کشور از اقیانوسیه حضور داشتند. ایالات متحده، روسیه، ایتالیا، چین، هند، آرژانتین، شیلی، لهستان، رومانی، سنگاپور، ویتنام، کلمبیا، ارمنستان، پاکستان، بنگلادش، افغانستان، استرالیا، بلاروس، صربستان، اتیوپی، اوکراین، تایوان، قزاقستان، اسلواکی و ایران از کشورهایی هستند که در رویداد امروز حضور دارند.

گفتنی است؛ یکی از نقاط قوت این دوره «مشارکت گسترده مراکز دانشگاهی کشور» است و پیش از این، مراحل مختلف مسابقات از مرداد ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴ در ۱۰ استان از جمله همدان، شیراز، یزد، مشهد، سمنان، تبریز، اصفهان، تهران، اهواز و قائنات برگزار شده است.