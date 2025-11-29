به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی مجد گفت: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید دنبال شود، تجویز و مصرف منطقی دارو است؛ موضوعی که نقشی تعیین‌کننده در مدیریت هزینه‌ها و ارتقای اثربخشی درمان دارد. به گفته او، کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو با ریاست سازمان غذا و دارو فعال است و نمایندگانی از حوزه درمان و بیماران در آن حضور دارند.

وی افزود: برای رسیدن به نتیجه مطلوب، همکاری سایر بخش‌های وزارت بهداشت ضروری است. ارتقای آگاهی پزشکان، آموزش بیماران و پایش مستمر نسخه‌نویسی می‌تواند از مصرف غیرضروری دارو جلوگیری کند و به استفاده بهینه از منابع محدود دارویی کشور منجر شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو تصریح کرد: در حوزه داروهای تزریقی و آنتی‌بیوتیک، از سال ۷۵ کمیته کشوری فعالیت خود را آغاز کرده و روند مصرف کاهشی بوده است. اما پس از شیوع کرونا مصرف دارو افزایش یافت و هم‌زمان با اجرای آئین‌نامه جدید تأسیس داروخانه‌ها و گسترش نسخه‌نویسی الکترونیک، بخش قابل‌توجهی از نسخه‌ها به صورت تلفنی صادر شد و این روند در افزایش مصرف مؤثر بود.

وی ادامه داد: مصرف سرُم در کشور ۲ برابر شده است. این تغییرات نشان می‌دهد برای حفظ روند کنترل مصرف منطقی دارو، باید زیرساخت‌های الکترونیک تقویت شود و آموزش و نظارت بر نسخه‌نویسی به‌طور جدی دنبال شود.