داروخانه‌ بیماران خاص در شرایط آلودگی هوا تعطیل نیست

رسول نظری فرد داروساز و مسئول داروخانه بیماریهای خاص در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: در شرایط آلودگی هوا یا بحرانهای مشابه، ساعت کاری داروخانهها بدون تغییر باقی میماند و خدمات دارویی همچنان طبق روال معمول ارائه میشود و هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۶ عصر فعالیت دارد و تنها پنجشنبهها تا ساعت ۱۲ ظهر باز است و روزهای تعطیل نیز داروخانه تعطیل است.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت نامطلوب بازار دارویی، از «افزایش روزانه کمبودها» خبر داد و گفت: شرایط واقعاً افتضاح است؛ هر روز کمبودها بیشتر میشود و بسیاری از اسپریهای تنفسی دیگر وارد نمیشوند و تولید داخل جای آنها را گرفته است، همچنین برخی داروهای ایرانی که جز داروهای پرمصرف بیماران پیوندی و افراد با اختلالات سیستم ایمنی هستند، مدتها است در بازار یافت نمیشوند.
این داروساز کمبود جدی در داروهای شیمیدرمانی را نیز تأیید کرد و گفت: دارویی که برای درمان سرطان خون استفاده میشود، جزو داروهای حیاتی هستند و اکنون با کمبود جدی مواجهاند.
وی تأخیر ۷ تا ۸ ماهه بیمهها در پرداخت مطالبات داروخانهها و شرکتهای تأمینکننده را از عوامل مهم ایجاد این وضعیت دانست و افزود: وقتی بیمه نتواند به موقع پول تأمینکننده را بدهد، زنجیره تولید و واردات مختل میشود و نتیجه آن کمبود دارو است.
نظریفرد همچنین به مشکلات ناشی از برخی خطاهای برنامهریزی و محدودیتهای ناشی از تحریمها اشاره کرد و گفت: تحریمها باعث شده بعضی کشورها دارو به ما ندهند و این موضوع کمبودها را تشدید میکند.
