پیروزی تیم ملی فوتسال بانوان در نیمه نخست بازی با پاناما

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتسال بانوان ایران و پاناما از ساعت ۱۳:۳۰ امروز چهارشنبه در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۵ به میزبانی فیلیپین برگزار شد که با پیروزی ۳ بر صفر شاگردان شهرزاد مظفر در نیمه نخست همراه بود.

الهام عناف جه، نسیمه غلامی و فرشته کریمی برای ایران در نیمه نخست گلزنی کردند.

فرزانه توسلی، فاطمه رحمتی، نسترن مقیمی، الهام عنافچه، مهتاب بنابی، شیرین صفار، مارال ترکمان، فرشته کریمی، زهرا لطف آبادی، سارا شیربیگی، نسیمه غلامی، مهسا کمالی، فرشته خسروی و طاهره مهدی‌پور در لیست بازی امروز حضور داشتند.

تیم ملی ایران در گروه D با تیم‌های برزیل، ایتالیا و پاناما همگروه است که اولین بازی را مقابل برزیل متحمل شکست شد.