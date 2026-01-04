به گزارش خبرنگار مهر، در لیست اسامی دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نام محمدرضا گرایی در وزن ۷۷ کیلوگرم به چشم می‌خورد. گرایی در شرایطی به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی دعوت شده که او در مسابقات قهرمانی کشور که چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی محسوب می‌شد، شرکت نکرد.

البته گرایی پس از اینکه در رقابت‌های قهرمانی کشور حضور پیدا نکرد در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی حاضر شد و بی سر و صدا تمرینات خود را پیگیری کرد. حضور گرایی در اردوی تیم ملی نشان می‌دهد با وجود او بعد از قهرمانی المپیک توکیو در سال ۲۰۲۱ و کسب عنوان قهرمانی جهان در همان سال، دیگر نتوانست به روزهای اوج خود برگردد اما کادرفنی تیم ملی همچنان امیدوار است تا مرد یخی به روزهای خوب خود بازگردد.

حالا با وجود اینکه گرایی در مسابقات قهرمانی کشور حضور پیدا نکرده اما در تمرینات تیم ملی حضور دارد اما از آن‌جایی که کادر فنی به چرخه انتخابی تیم ملی تأکید زیاد دارد، بعید است که گرایی را بدون محک به مسابقه‌ای اعزام کنند. بنابراین به احتمال زیاد او یا در مسابقات رنکینگ دار اتحادیه جهانی کرواسی و یا جام یاشاردوغو اعزام خواهد شد تا مورد محک قرار گیرد.

‌محمدرضا گرایی در سال های اخیر دائماً بین ۶۷ و ۷۲ کیلو تغییر وزن داده و سال گذشته نتوانست به المپیک برسد. اما کادر فنی معتقد است او یکی از ستاره های کشتی فرنگی است و نباید به این راحتی او را حذف کنند به همین خاطر با وجود اینکه گرایی مدت‌هاست از تیم ملی دور شده و در مسابقات قهرمانی کشور امسال حضور پیدا نکرده اما دوباره در جمع دعوت‌شدگان به اردوی تیم ملی قرار گرفته است.