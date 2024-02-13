  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۵۹

با حضور برخی از وزرا و معاون علمی رییس جمهور؛

نخستین همایش «تجارت فناوری» ۲۹ بهمن برگزار می شود

نخستین همایش «تجارت فناوری» ۲۹ بهمن برگزار می شود

نخستین همایش تجارت فناوری با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، پارک فناوری پردیس و شبکه فن بازار ملی ایران ۲۹ بهمن ماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، تجارت فناوری به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها، روش‌ها و استراتژی‌های مرتبط با خرید، فروش، انتقال و تجاری‌سازی فناوری‌ها و نوآوری‌ها اطلاق می‌شود. پرداختن به این موضوع امکان می‌دهد تا نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید از مرحله‌ی تحقیق و توسعه به مرحله‌ی تولید و بازار حرکت کنند و در نتیجه، ارزش اقتصادی و اجتماعی موثری ایجاد کنند.

از همین رو با توجه به رشد اکوسیستم نوآوری کشور در قسمت‌های توسعه فناوری و محصول در این مرحله خلاء پرداختن به این موضوع در کشور احساس می‌شد که این رویداد برای اولین بار در کشور با حضور تمام بازیگران و تاثیرگذاران اصلی این حوزه به صورت تخصصی به این موضوع می‌پردازد.

در این همایش، روح‌الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور، عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مهدی صفاری‌نیا، رییس پارک فناوری پردیس به ارائه دیدگاه های خود در حوزه تجارت فناوری خواهند پرداخت.

مدل‌ها و روش‌های نوآورانه تجارت فناوری، نقش‌ها، چالش‌ها و موفقیت‌های فن‌بازارها و کارگزاران تجارت فناوری، مدیریت و مذاکره قراردادهای تجارت فناوری، تجارب و درس‌آموزه‌های ملی و بین‌المللی در تجارت فناوری و موانع و چالش‌های تجارت فناوری در کشور و ارائه راهکارها از جمله محورهای اصلی این همایش است.

این رویداد سه هدف اصلی توسعه و تقویت شبکه‌سازی بین سیاستگذاران، سرمایه‌گذاران، صنعتگران، کارآفرینان، محققان و پژوهشگران فعال در حوزه تجارت فناوری، ایجاد فرصت برای به اشتراک‌گذاری دانش، نوآوری‌ها و روندهای جاری و یافته‌های تجربی در خصوص تجارت فناوری و تسریع فرآیند انتقال فناوری به بازار و بررسی موانع و چالش‌های تجارت فناوری و ارایه راهکارهایی در جهت تحقق اقتصاد دانش‌بنیان را دنبال می‌کند.

بر اساس این گزارش، معرفی فرصت‌های همکاری سازمان‌ها و مجموعه‌های بزرگ جهت همکاری با فعالان حوزه تجارت فناوری، نشست‌های تخصصی مرتبط با زیست بوم تجارت‌ فناوری، کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه نقش آفرینان محوری حوزه تجارت فناوری از بخش های مختلف این همایش است.

نخستین همایش تجارت فناوری، روز ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، پارک فناوری پردیس و شبکه فن بازار ملی ایران در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود؛ علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به نشانی Technologytrade.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 6023573
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها