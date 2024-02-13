نخستین همایش «تجارت فناوری» ۲۹ بهمن برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، تجارت فناوری به مجموعهای از فعالیتها، روشها و استراتژیهای مرتبط با خرید، فروش، انتقال و تجاریسازی فناوریها و نوآوریها اطلاق میشود. پرداختن به این موضوع امکان میدهد تا نوآوریها و فناوریهای جدید از مرحلهی تحقیق و توسعه به مرحلهی تولید و بازار حرکت کنند و در نتیجه، ارزش اقتصادی و اجتماعی موثری ایجاد کنند.
از همین رو با توجه به رشد اکوسیستم نوآوری کشور در قسمتهای توسعه فناوری و محصول در این مرحله خلاء پرداختن به این موضوع در کشور احساس میشد که این رویداد برای اولین بار در کشور با حضور تمام بازیگران و تاثیرگذاران اصلی این حوزه به صورت تخصصی به این موضوع میپردازد.
در این همایش، روحالله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییس جمهور، عباس علیآبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدعلی زلفیگل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مهدی صفارینیا، رییس پارک فناوری پردیس به ارائه دیدگاه های خود در حوزه تجارت فناوری خواهند پرداخت.
مدلها و روشهای نوآورانه تجارت فناوری، نقشها، چالشها و موفقیتهای فنبازارها و کارگزاران تجارت فناوری، مدیریت و مذاکره قراردادهای تجارت فناوری، تجارب و درسآموزههای ملی و بینالمللی در تجارت فناوری و موانع و چالشهای تجارت فناوری در کشور و ارائه راهکارها از جمله محورهای اصلی این همایش است.
این رویداد سه هدف اصلی توسعه و تقویت شبکهسازی بین سیاستگذاران، سرمایهگذاران، صنعتگران، کارآفرینان، محققان و پژوهشگران فعال در حوزه تجارت فناوری، ایجاد فرصت برای به اشتراکگذاری دانش، نوآوریها و روندهای جاری و یافتههای تجربی در خصوص تجارت فناوری و تسریع فرآیند انتقال فناوری به بازار و بررسی موانع و چالشهای تجارت فناوری و ارایه راهکارهایی در جهت تحقق اقتصاد دانشبنیان را دنبال میکند.
بر اساس این گزارش، معرفی فرصتهای همکاری سازمانها و مجموعههای بزرگ جهت همکاری با فعالان حوزه تجارت فناوری، نشستهای تخصصی مرتبط با زیست بوم تجارت فناوری، کارگاههای آموزشی و نمایشگاه نقش آفرینان محوری حوزه تجارت فناوری از بخش های مختلف این همایش است.
نخستین همایش تجارت فناوری، روز ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، پارک فناوری پردیس و شبکه فن بازار ملی ایران در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود؛ علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به نشانی Technologytrade.ir مراجعه کنند.
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