به گزارش خبرنگار مهر، ششمین نشست از سلسله نشستهای باورداشت مهدویت با موضوع بررسی تحلیلی نشانههای ظهور و آخرالزمان به صورت برخط برگزار میشود.
در این نشست حجتالاسلام والمسلمین حسین مشکوری دانش پژوه دکترای تخصصی امامت دانشگاه ادیان و مذاهب که یکی از محققان و پژوهشگران حوزه امامت و مهدویت محسوب میشود به ارائه بررسیهای تطبیقی خود خواهد پرداخت.
نشست بررسی تطبیقی نشانههای ظهور و آخرالزمان، یکشنبه ۹ آذر ساعت ۲۰:۳۰ برگزار میشود.
این نشست به صورت زنده از کانالهای ایتا مرکز آموزشهای کاربردی مهارتی حوزه علمیه فارس به نشانی @karbordifars و همزمان از کانالهای بنیاد بین المللی امامت نمایندگی فارس @Emamat_fars و مبلغان امامت @mobaleghaneemamat پخش میشود.
نظر شما