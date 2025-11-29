  1. دين، حوزه، انديشه
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۱

نشانه‌های ظهور و آخرالزمان بررسی می‌شود

نشست علمی «بررسی تطبیقی نشانه‌های ظهور و آخرالزمان» ویژه طلاب، مبلغان و فعالان فرهنگی استان فارس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین نشست از سلسله نشست‌های باورداشت مهدویت با موضوع بررسی تحلیلی نشانه‌های ظهور و آخرالزمان به صورت برخط برگزار می‌شود.

در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین حسین مشکوری دانش پژوه دکترای تخصصی امامت دانشگاه ادیان و مذاهب که یکی از محققان و پژوهشگران حوزه امامت و مهدویت محسوب می‌شود به ارائه بررسی‌های تطبیقی خود خواهد پرداخت.

نشست بررسی تطبیقی نشانه‌های ظهور و آخرالزمان، یکشنبه ۹ آذر ساعت ۲۰:۳۰ برگزار می‌شود.

این نشست به صورت زنده از کانال‌های ایتا مرکز آموزش‌های کاربردی مهارتی حوزه علمیه فارس به نشانی @karbordifars و همزمان از کانال‌های بنیاد بین المللی امامت نمایندگی فارس @Emamat_fars و مبلغان امامت @mobaleghaneemamat پخش می‌شود.

