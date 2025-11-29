تحلیل نمایش «ترور» در جشنواره استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «ترور» در ژانر درام دادگاهی که سال گذشته در تهران و ۶ شهر کشور اجرا شد و از نظر درونمایه هنری و حقوقی مورد توجه قرار گرفت، در پانزدهمین فستیوال بینالمللی جنایت و مکافات (Crime and Punishment) استانبول، محل بحث و بررسی آکادمیک شد.
علیمحمد حسامفر تهیهکننده و بازیگر نقش قاضی در این اثر، روز جمعه ۷ آذر در بخش آکادمیک جشنواره که در دانشگاه بیلگی استانبول برگزار میشود، سخنرانی کرد. او در این رویداد که در موزه انرژی دانشگاه برگزار شد، مقالهای را که با مشارکت ابراهیم امینی کارگردان نمایش نگاشته بود، معرفی و درباره نمایش حقوقی و تاثیر تئاتر بر توسعه حقوق بشر مطالبی را ارائه داد.
نمایش «ترور» به کارگردانی ابراهیم امینی و تهیهکنندگی علیمحمد حسامفر، با حضور چهرههایی چون مهدی پاکدل، ساعد سهیلی، وحید رهبانی، الهام نامی و علی باقری، یکی از پرتماشاگرترین نمایشهای روی صحنه در سال ۱۴۰۳ بود.
جشنواره بینالمللی فیلم جنایت و مکافات که از سال ۲۰۱۰ با هدف ایجاد گفتگو میان سینما، تئاتر، حقوق و جرمشناسی فعالیت میکند، در پانزدهمین دوره، از ۶ تا ۱۱ آذر ۱۴۰۴ در استانبول در حال برگزاری است.
