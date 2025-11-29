استمرار معافیت عرضه کالاها و خدمات مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش خبرگزاری مهر سازمان امور مالیاتی کشور طی صدور فراخوانی اعلام کرد: عرضه کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده، اعم از آنکه توسط اشخاص فراخوان‌شده یا فراخوان‌نشده انجام شود، در هر حال از پرداخت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده معاف بوده و فراخوان شدن عرضه‌کنندگان این کالاها و خدمات برای اجرای قانون، تأثیری در معافیت آن‌ها نخواهد داشت.

بر اساس این اطلاعیه، تمامی صاحبان مشاغل صنفی و غیرصنفی با هر سطح از فروش یا درآمد که به موجب فراخوان یازدهم ثبت‌نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول شده‌اند، از جمله مؤدیانی که کالا یا خدمات خود را از طریق اشخاص ثالث و به شیوه‌هایی نظیر دلالی، حق‌العمل‌کاری و سایر روش‌های مشابه عرضه می‌کنند یا قبلاً مشمول فراخوان‌های پیشین بوده‌اند، مشمول مقررات مربوط به اجرای قانون هستند.

با این وجود، مؤدیان یادشده در هنگام عرضه کالاها و خدمات معاف از مالیات همچون محصولات کشاورزی فرآوری‌نشده، شیر، پنیر و ماست، آرد و نان، انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی، شیرخشک کودکان، صنایع‌دستی دارای مجوز، دارو، واکسن، لوازم مصرفی درمانی و توانبخشی، خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری، برون‌شهری و بین‌المللی، خدمات درمانی و تشخیصی و پیشگیری و سایر مصادیق تعیین‌شده، هیچ‌گونه تکلیفی برای دریافت یا پرداخت مالیات و عوارض بابت این اقلام ندارند و همانند گذشته از این مالیات‌ها معاف خواهند بود.

همچنین طبق تبصره (۲) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، چنانچه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات معاف از مالیات و عوارض، به‌صورت خلاف قانون از مشتریان خود مالیات و عوارض دریافت کنند، به میزان دو برابر مبلغ دریافتی جریمه خواهند شد. این جریمه نیز غیرقابل بخشودگی است.

فهرست کامل کالاها و خدمات معاف از پرداخت مالیات و عوارض در ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به‌صورت شفاف و برای اطلاع عموم مردم در دسترس قرار دارد.