۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۵

استمرار معافیت عرضه کالاها و خدمات مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور معافیت عرضه کالاها و خدمات مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدون توجه به فراخوان شدن یا نشدن مؤدیان، همچنان برقرار است.

به گزارش خبرگزاری مهر سازمان امور مالیاتی کشور طی صدور فراخوانی اعلام کرد: عرضه کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده، اعم از آنکه توسط اشخاص فراخوان‌شده یا فراخوان‌نشده انجام شود، در هر حال از پرداخت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده معاف بوده و فراخوان شدن عرضه‌کنندگان این کالاها و خدمات برای اجرای قانون، تأثیری در معافیت آن‌ها نخواهد داشت.

بر اساس این اطلاعیه، تمامی صاحبان مشاغل صنفی و غیرصنفی با هر سطح از فروش یا درآمد که به موجب فراخوان یازدهم ثبت‌نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول شده‌اند، از جمله مؤدیانی که کالا یا خدمات خود را از طریق اشخاص ثالث و به شیوه‌هایی نظیر دلالی، حق‌العمل‌کاری و سایر روش‌های مشابه عرضه می‌کنند یا قبلاً مشمول فراخوان‌های پیشین بوده‌اند، مشمول مقررات مربوط به اجرای قانون هستند.

با این وجود، مؤدیان یادشده در هنگام عرضه کالاها و خدمات معاف از مالیات همچون محصولات کشاورزی فرآوری‌نشده، شیر، پنیر و ماست، آرد و نان، انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی، شیرخشک کودکان، صنایع‌دستی دارای مجوز، دارو، واکسن، لوازم مصرفی درمانی و توانبخشی، خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری، برون‌شهری و بین‌المللی، خدمات درمانی و تشخیصی و پیشگیری و سایر مصادیق تعیین‌شده، هیچ‌گونه تکلیفی برای دریافت یا پرداخت مالیات و عوارض بابت این اقلام ندارند و همانند گذشته از این مالیات‌ها معاف خواهند بود.

همچنین طبق تبصره (۲) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، چنانچه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات معاف از مالیات و عوارض، به‌صورت خلاف قانون از مشتریان خود مالیات و عوارض دریافت کنند، به میزان دو برابر مبلغ دریافتی جریمه خواهند شد. این جریمه نیز غیرقابل بخشودگی است.

فهرست کامل کالاها و خدمات معاف از پرداخت مالیات و عوارض در ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به‌صورت شفاف و برای اطلاع عموم مردم در دسترس قرار دارد.

طیبه بیات

