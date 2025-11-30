  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۸:۱۴

کامیون حامل کالای صیادی قاچاق در بندرخمیر اعمال قانون شد

کامیون حامل کالای صیادی قاچاق در بندرخمیر اعمال قانون شد

بندرعباس- جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان از کشف یک محموله قرقره صیادی (وینچ) قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در شهرستان بندرخمیر خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه پهل شهرستان خمیر در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز روز گذشته حین کنترل و پایش خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران خودرو را متوقف و در بازرسی از آن یک دستگاه وینچ قرقره صیادی خارجی قاچاق کشف کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۲۰ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم راننده خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی و کامیون مورد نظر به پارکینگ منتقل شد.

کد خبر 6672002

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها