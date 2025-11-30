کامیون حامل کالای صیادی قاچاق در بندرخمیر اعمال قانون شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه پهل شهرستان خمیر در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز روز گذشته حین کنترل و پایش خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران خودرو را متوقف و در بازرسی از آن یک دستگاه وینچ قرقره صیادی خارجی قاچاق کشف کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۲۰ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم راننده خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی و کامیون مورد نظر به پارکینگ منتقل شد.