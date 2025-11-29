بزرگداشت یک نوازنده پیشکسوت در فرهنگسرای نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، آئین بزرگداشت مهران مهتدی نوازنده و موسیقیدان، عصر پنجشنبه ششم آذر، با حضور اهالی موسیقی و علاقه‌مندان به این هنر، در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.

در این مراسم که به همت داوود علیشاهی، با مشارکت خانه موسیقی و شاگردان مهتدی و هم‌چنین با همکاری صندوق اعتباری هنر و فرهنگسرای نیاوران برگزار شد، ابتدا فیلم مستندی از زندگی مهران مهتدی پخش شد و سپس حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی، علیرضا میرعلی‌نقی پژوهشگر موسیقی، جهانشاه برومند و سید عباس سجادی به سخنرانی پرداختند.

اجراهای مختلف موسیقی از جمله عودنوازی مجید ناظم‌پور، اجرای ارکستر آوای دل به سرپرستی بابک خواجه‌نوری، اجرای قطعاتی با نوازندگی تار و سه تار سعید سوری با آواز بامداد فلاحتی نیز پایان‌بخش این مراسم بود.