موقوفه ئی: عامل کلاهبرداری ۱۲۰۰ میلیاردی از ۸۰ شهروند کرمانی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، در تشریح این خبر گفت: در پی ارجاع حکم‌های جلب متعدد به پلیس آگاهی در رابطه با کلاهبرداری سنگین چند متهم از شمار زیادی از شهروندان، موضوع تحت بررسی پلیس آگاهی استان کرمان قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا با پی جویی های تخصصی مأموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری مشخص شد متهم اصلی این پرونده با مشارکت تنی چند از بستگان نزدیک خود اقدام به ثبت شرکت‌های کاغذی تحت عنوان فعالیت‌های هلدینگی کرده و با وعده پرداخت سودهای کلان در کوتاه مدت، تا کنون هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال وجه را با فریب شهروندان دریافت کرده است.

فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: این متهم که به شهروندان در زمینه‌های تجاری، بیمه، خودرو، فولاد و دیگر موضوعات غیر واقعی وعده سرمایه گذاری با پرداخت سودهای کلان می داده است تا کنون ۸۰ شاکی دارد که همکاران پر تلاش پلیس آگاهی برای احقاق این افراد تلاش مضاعفی داشته اند و لازم است سایر شهروندان نیز در مواجهه با این قبیل وعده‌های فریبنده دقت نظر لازم را داشته باشند.