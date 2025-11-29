مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس نائین

به گزارش خبرنگار مهر، این مانور با هدف آموزش خود مراقبتی و مراقبت از دیگران با محوریت دانشآموزان اجرا که شامل مراحل متعدد از جمله پناهگیری و پذیرش گرفته تا اسکان آسیبدیدگان و کمک به مصدومان میشود.
تصویر بردار: مائده پوربافرانی
نائین- بیست و هفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با هدف ارتقای ایمنی و آمادگی دانشآموزان همزمان با سراسر کشور در شهر نایین برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، این مانور با هدف آموزش خود مراقبتی و مراقبت از دیگران با محوریت دانشآموزان اجرا که شامل مراحل متعدد از جمله پناهگیری و پذیرش گرفته تا اسکان آسیبدیدگان و کمک به مصدومان میشود.
