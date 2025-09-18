به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نمایشگاه پاییزه بوشهر با هدف تنظیم بازار و حمایت از اقشار مختلف جامعه از روز پنجشنبه ۲۷ شهریورماه آغاز به کار میکند.
وی با اشاره به نقش مؤثر نمایشگاههای فصلی در تعادل عرضه و تقاضا افزود: نمایشگاههای پاییزه فرصتی برای عرضه مستقیم کالا و حذف واسطهها هستند و میتوانند بخش مهمی از نیاز خانوادهها را با هزینهای مناسبتر تأمین کنند.
مظفری ادامه داد: این نمایشگاه هر ساله همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید برگزار میشود و امسال نیز با مدیریت اتاق اصناف بوشهر و همکاری نمایشگاه بینالمللی بوشهر برپا خواهد شد.
فرماندار بوشهر همچنین بر اهمیت حمایت از فعالان اقتصادی و کسبوکارهای خرد تأکید کرد و گفت: برگزاری نمایشگاههای فصلی علاوه بر تأمین نیاز مصرفکنندگان، فرصتی برای عرضه محصولات تولیدکنندگان و فروشندگان محلی فراهم میآورد و میتواند به تقویت چرخه تولید و عرضه در استان کمک کند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه پاییزه بوشهر از ۲۷ شهریور تا ۴ مهرماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی بوشهر میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود. زمان بازدید از ساعت ۱۷ تا ۲۳ تعیین شده و در این نمایشگاه کالاهای اساسی، نوشتافزار، کیف، کفش، پوشاک و دیگر مایحتاج خانواده با قیمت مناسب عرضه میشود.
