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۲۴ شهریور ۱۳۹۲، ۱۷:۲۴

نمایشگاه فروش پاییزه در کلاله دایر شد 

نمایشگاه فروش پاییزه در کلاله دایر شد 

کلاله - خبرگزاری مهر: نمایشگاه فروش پائیزه با 35 غرقه در شهرستان کلاله در شرق گلستان برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی قزلسفلی فرماندار کلاله بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه افزود: این نمایشگاه با 35 غرفه شامل لوازم مورد نیاز دانش آموزان در سال تحصیلی جدید وکالاهای اساسی طرح تنظیم بازار بوده و تا 30 شهریور ماه سال جاری دایر خواهد بود.
وی اظهار داشت: از جمله کالاهای موجود در این نمایشگاه عبارتند از لوازم تحریر، کیف و کفش مدرسه، پوشاک، مواد غذایی و کالاهای اساسی طرح تنظیم بازار است.
وی عنوان کرد: علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند همه روزه از ساعت 9 الی 22 به سالن صدف شهرستان مراجعه کنند.
به گزارش مهر، در مناطق مختلف گلستان شش نمایشگاه فروش پاییزه و 25- فروشگاه فروش فوق العاده دایر شد.
کد مطلب 2136185

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