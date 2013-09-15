نمایشگاه فروش پاییزه در کلاله دایر شد 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی قزلسفلی فرماندار کلاله بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه افزود: این نمایشگاه با 35 غرفه شامل لوازم مورد نیاز دانش آموزان در سال تحصیلی جدید وکالاهای اساسی طرح تنظیم بازار بوده و تا 30 شهریور ماه سال جاری دایر خواهد بود.

وی اظهار داشت: از جمله کالاهای موجود در این نمایشگاه عبارتند از لوازم تحریر، کیف و کفش مدرسه، پوشاک، مواد غذایی و کالاهای اساسی طرح تنظیم بازار است.

وی عنوان کرد: علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند همه روزه از ساعت 9 الی 22 به سالن صدف شهرستان مراجعه کنند.

به گزارش مهر، در مناطق مختلف گلستان شش نمایشگاه فروش پاییزه و 25- فروشگاه فروش فوق العاده دایر شد.