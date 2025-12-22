رضا فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت شیوع آنفلوآنزا در استان اصفهان اظهار کرد: این اپیدمی در استان اصفهان از ۸ تا ۱۴ آذر ماه به اوج خود رسید به گونه‌ای که ۸۰ درصد از تست‌های مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی در خصوص این بیماری مثبت بود.

وی با بیان اینکه این اپیدمی فعلاً در مسیر نزولی است اما باز هم همچنان آمار بالا است، ادامه داد: هنوز ما بالاتر از آستانه هشدار این بیماری هستیم و خدمات مرکز بهداشت استان اصفهان در زمینه واکسیناسیون و تأمین دارو ادامه دارد.

مسئول بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان تست‌های مثبت ابتلاء به آنفلوآنزا به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است، اضافه کرد: تعدادی از بیماران بستری هستند و در خصوص اعلام فوتی‌های ناشی از ابتلاء به آنفلوآنزا نیز نیاز به بررسی پرونده بیماران در کمیته ویژه دارد و پس از آن می‌توان در این زمینه اعمال نظر کرد.

وی با بیان اینکه سیر پایان رونده اپیدمی آنفلوآنزا ادامه دار خواهد بود و اوایل بهمن ماه از شرایط اپیدمی خارج خواهیم شد، افزود: البته شاید هم بعد از مدتی نزول شاهد صعود دوباره بیماری باشیم چرا که رفتار این ویروس قابل پیش‌بینی نیست و نمی‌توان در این زمینه قاطعانه اظهار نظر کرد.