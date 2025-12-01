زنگ خطر آنفلوآنزا در مدارس گچساران به صدا در آمد

سید امین رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در چند روز گذشته و با شروع فصل سرما شاهد شیوع آنفلوآنزای جدید با شدت و میزان سرایت بالا در کشور هستیم.

وی بیشترین مکان درگیری و شیوع این بیماری را در مدارس و بین دانش آموزان دانست و اظهار کرد: چون دانش آموزان بیشتر در مکان‌های بسته تجمع و کمتر مسائل اولیه بهداشتی را رعایت می‌کنند درگیری این بیماری در بین آنها بالا است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران افزود: این بیماری به‌خصوص در فصل‌های سرد سال شیوع بیشتری پیدا و می‌تواند به سرعت در میان افراد و خصوصاً گروهای آسیب پذیر مانند کودکان، سالمندان، زنان باردار و کسانی که بیماری زمینه‌ای دارند گسترش یابد.

وی یکی از نگرانی‌های این بیماری را درگیری بالای دستگاه تنفسی برشمرد و تاکید کرد: افراد مبتلا به بیماری آنفلوآنزا به شدت مشکل تنفسی پیدا می‌کنند که این امر می‌تواند خطرناک باشد.

شهروندان از مصرف بی رویه آنتی بیوتیک بپرهیزند

رضایی با تاکید بر اینکه افراد مبتلا از مصرف خود سرانه آنتی بیوتیک پرهیز کنند، ادامه داد: در صورت مشاهده علائم بیماری آنفلوآنزا به پزشک مراجعه کنند چرا که شروع درمان باید بر اساس تمایزی بین آنفلوآنزا و بیماری‌های دیگر باشد.

وی شیوع آنفلوآنزای جدید را ناگهانی و با میزان بالای سرایت دانست و بیان کرد: درد شدید عضلات، سرفه خشک، تب بالا و خستگی شدید از علائم اولیه بیماری آنفلوآنزا است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران افزود: افراد در صورت مشاهده تب بالای ۳۸.۵ بیش از ۳ روز، سرفه همراه تنگی نفس، درد قفسه سینه، کاهش سطح هوشیاری، بی‌حالی شدید در کودکان یا سالمندان و بیماری‌های زمینه‌ای مثل آسم، قلب، دیابت هر چه سریع‌تر به پزشک متخصص و مراکز درمانی مراجعه کنند.

وی بیان کرد: داشتن تغذیه مناسب، مصرف میوه و سبزیجات تازه، استفاده از ماست کم چرب، مغذی جات می‌تواند سبب تقویت سیستم ایمنی در مقابل بیماری آنفلوآنزا باشد.

در هفته‌های آینده شاهد افزایش شیوع این بیماری در شهرستان هستیم

رضایی با بیان اینکه در حال حاضر شیوع بالای آنفولانزا در شهرستان گچساران وجود ندارد؛ افزود: با توجه به درگیری بالای این بیماری در استان‌های هم جوار در هفته‌های آینده، شاهد شیوع این بیماری در شهرستان خواهیم بود.

وی استراحت کامل و کاهش استرس، نوشیدن مایعات گرم مثل چای و سوپ، استفاده از دستگاه بخور یا رطوبت‌ساز برای کاهش خشکی گلو، شست‌وشوی دست‌ها و تهویه مناسب محیط را از دیگر توصیه‌های بهداشتی برای مقابله با بیماری آنفولانزا دانست.