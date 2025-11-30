حضور شمشیربازی ایران در گرندپری فرانسه بدون جوانگرایی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های گرندپری اورلئان به عنوان دومین رویداد از فصل جدید تقویم فدراسیون جهانی شمشیربازی طی روزهای ۱۴ و ۱۵ آذر برگزار خواهد شد.

امروز و در فاصله کمتر از یک هفته باقی مانده تا آغاز این مسابقات، نام دو بازیکن ایرانی وارد فهرست شرکت کنندگان شد. علی پاکدامن و نیما زاهدی بازیکنانی هستند که بر اساس بازیکنان تائید شده، در گرندپری اورلئان شرکت می کنند.

فدراسیون شمشیربازی در حالی اقدام به نام نویسی و اعزام پاکدامن و زاهدی به فرانسه کرده است که اسلحه سابر نیاز مبرم به جوانگرایی دارد، اقدامی که در شرایط طبیعی باید یک سال پیش و بعد از بازی های المپیک ۲۰۲۴ انجام می شود اما فدراسیون انجام این مهم را به قدری به تاخیر انداخت که امروز تیم ملی این اسلحه با توجه به کنار رفتن محمد رهبری و فرزاد باهرارسباران، خالی از پشتوانه های لازم است.

علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بر عدم جوانگرایی به موقع در تیم ملی اسلحه سابر اذعان داشت و تاکید داشت که این برنامه در دستور کار قرار گرفته است. با این حال برای رویدادی مانند گرندپری، ترکیب بازیکنان اعزامی گسترده تر از نفرات همیشگی نشده است.

رقابت های گرندپری اورلئان از جمله رویدادهای معتبر و رنکینگ دار فدراسیون جهانی شمشیربازی است که در بخش انفرادی برگزار می شود. فهرست بازیکنان شرکت کننده در این رقابت ها تا به امروز گویای ثبت نام و حضور ٢٢٣ شمشیرباز از کشورهای مختلف است.

فصل جدید تقویم فدراسیون جهانی شمشیربازی با مسابقات جام جهانی الجزایر (۱۵ تا ۱۸ آبان) آغاز شد اما شمشیربازان ایران از حضور در دیدارهای انفرادی و تیمی آن نتیجه قابل توجهی نگرفتند.

علی پاکدامن به دلیل مصدومیت در الجزایر غایب بود اما عملکرد دیگر نمایندگان اعزامی ایران هم به گونه ای بود که سقوط آنها را در رنکینگ جهانی به همراه داشت.