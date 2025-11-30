ذخایر آب شیرین اروپا به سرعت در حال کاهش

به گزارش خبرنگار مهر، دانشمندان کالج دانشگاهی لندن (UCL) با تحلیل داده‌های ماهواره‌ای سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ که تغییرات میدان گرانشی زمین را ردیابی می‌کنند، به نتایج هشداردهنده‌ای درباره ذخایر آب شیرین اروپا دست یافته‌اند. از آنجا که آب جرم بالایی دارد، تغییرات در آب‌های زیرزمینی، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، رطوبت خاک و یخچال‌های طبیعی در سیگنال‌های ماهواره‌ای ثبت می‌شود و امکان اندازه‌گیری دقیق حجم کل آب ذخیره‌شده را فراهم می‌کند.

این داده‌ها یک عدم‌تعادل چشم‌گیر را نشان می‌دهد: شمال و شمال‌غرب اروپا از جمله اسکاندیناوی، بخش‌هایی از بریتانیا و پرتغال، روندی فزاینده در رطوبت داشته‌اند، در حالی که مناطق وسیعی از جنوب و جنوب‌شرق اروپا از اسپانیا و ایتالیا تا فرانسه، سوئیس، آلمان، رومانی و اوکراین دچار خشکی رو به تشدید شده‌اند. پژوهشگران می‌گویند شواهد «فروپاشی اقلیمی» در داده‌ها قابل مشاهده است. محمد شمس‌دوحه، استاد بحران آب و کاهش ریسک در UCL، می‌گوید: «وقتی ذخایر آب زمینی را با داده‌های اقلیمی تطبیق می‌دهیم، روندها به‌شدت همبستگی دارند.»

در این مطالعه، آریفین پژوهشگر دوره دکتری موفق شد ذخایر آب‌های زیرزمینی را از کل آب‌های زمینی تفکیک کند و نشان داد که حتی این منابع مقاوم‌تر نیز همان الگوی کاهش را تکرار می‌کنند؛ نشانه‌ای که حاکی از افت قابل‌توجه ذخایر پنهان آب شیرین اروپا است.

با وجود روند کلی کاهش برداشت آب در اتحادیه اروپا از ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲، برداشت از منابع زیرزمینی ۶ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که عمدتاً ناشی از رشد ۱۸ درصدی مصرف عمومی و ۱۷ درصدی نیازهای کشاورزی است. آب‌های زیرزمینی در سال ۲۰۲۲، ۶۲ درصد آب شرب عمومی و یک‌سوم آب مورد نیاز کشاورزی را در سطح اتحادیه تأمین کرده‌اند؛ سهمی که نشان می‌دهد فشار بر این منبع حیاتی رو به تشدید است.

سخنگوی کمیسیون اروپا می‌گوید «استراتژی تاب‌آوری آب» برای کمک به کشورهای عضو در انطباق با تغییرات اقلیمی و مدیریت فشارهای انسانی بر منابع آب تدوین شده است. به گزارش گاردین، این استراتژی به دنبال ایجاد «اقتصاد هوشمند آب» است و با توصیه‌ای همراه شده که بهبود بهره‌وری آب را «حداقل ۱۰ درصد تا سال ۲۰۳۰» هدف‌گذاری می‌کند. با توجه به اینکه میزان نشت شبکه‌های انتقال آب در اتحادیه اروپا بین ۸ تا ۵۷ درصد متغیر است، کمیسیون اروپا بر ضرورت کاهش تلفات و نوسازی گسترده زیرساخت‌ها تأکید می‌کند.