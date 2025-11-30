به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد خزایی پول از یکی از جنگلبانان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چالوس که در جریان عملیات اطفای حریق جنگل الیت از ناحیه دست دچار آسیب‌دیدگی شدید شده بود، قدردانی کرد.

این جنگلبان در حین مشارکت در مهار آتش و انجام مأموریت عملیاتی در ارتفاعات الیت، به دلیل شرایط سخت و فشار کاری بالا دچار حادثه شد و بلافاصله تحت مراقبت و پیگیری درمانی قرار گرفت.

مدیرکل منابع طبیعی–نوشهر با تجلیل از تلاش‌ها و فداکاری این نیروی حفاظتی تأکید کرد: ایثار و تلاش نیروهای میدانی، نقش اصلی در کنترل و مهار آتش‌سوزی جنگل‌های الیت داشته است.