  1. استانها
  2. مازندران
۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۴

جنگلبان آسیب‌دیده در حادثه آتش‌سوزی الیت تقدیر شد

جنگلبان آسیب‌دیده در حادثه آتش‌سوزی الیت تقدیر شد

نوشهر - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- نوشهر از یک جنگلبان آسیب‌دیده در حادثه آتش‌سوزی الیت تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد خزایی پول از یکی از جنگلبانان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چالوس که در جریان عملیات اطفای حریق جنگل الیت از ناحیه دست دچار آسیب‌دیدگی شدید شده بود، قدردانی کرد.

این جنگلبان در حین مشارکت در مهار آتش و انجام مأموریت عملیاتی در ارتفاعات الیت، به دلیل شرایط سخت و فشار کاری بالا دچار حادثه شد و بلافاصله تحت مراقبت و پیگیری درمانی قرار گرفت.

مدیرکل منابع طبیعی–نوشهر با تجلیل از تلاش‌ها و فداکاری این نیروی حفاظتی تأکید کرد: ایثار و تلاش نیروهای میدانی، نقش اصلی در کنترل و مهار آتش‌سوزی جنگل‌های الیت داشته است.

کد خبر 6673592

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها