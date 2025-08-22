مهرداد خزایی در در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به دشواری دسترسی به منطقه گفت: آتشسوزی در ارتفاعات حدود سه هزار متری رخ داد و نزدیکترین روستا تا کانون آتش چهار تا پنج ساعت پیادهروی فاصله داشت. به همین دلیل اعزام بالگرد برای مهار حریق در دستور کار قرار گرفت که منوط به تأیید شرایط جوی بود.
خزاییپول افزود: نیروهای یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی، ادارات منابع طبیعی شهرستانهای چالوس و کلاردشت، محیط زیست استان و شهرستان، جمعیت هلالاحمر، گروههای مردمی روستاهای دلیر و الیت، دامداران و سایر دستگاههای اجرایی منطقه به طور فعال در مهار حریق مشارکت داشتند و این همکاری گسترده موجب شد آتش پس از چندین ساعت تلاش بیوقفه مهار شود.
وی تصریح کرد: برآورد اولیه نشان میدهد حدود ۱۵ هکتار از مراتع منطقه شامل گونههای علفی، بوتهای (گون) و درختچههای رونده سرو دچار حریق شده است. علت حادثه انسانی بوده و شناسایی عاملان آن در دست بررسی است.
مدیرکل منابع طبیعی استان در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم و مسئولان تأکید کرد: این همبستگی نقش کلیدی در مهار آتش و جلوگیری از گسترش آن داشت و نمونهای بارز از همکاری مردم و دستگاههای اجرایی در حفاظت از منابع طبیعی است.
