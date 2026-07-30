به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظمنسب الباجی عصر امروز پنجشنبه در نشست پیگیری اجرای تفاهمنامه همکاری خوزستان و میسان عراق اظهار کرد: با ورود همکاریهای دو استان به فاز عملیاتی و تخصیص بودجه مشخص از سوی دولت مرکزی عراق، زمینه اجرای پروژههای نوسازی و توسعه فضای شهری در میسان فراهم شده است.
وی با اشاره به اولویتبندی پروژههای تجهیز فضاهای شهری در فاز نخست همکاریها گفت: در مراحل بعدی، حوزههایی دیگری نیز نیز به بسته همکاری افزوده خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تأکید بر اینکه فرصت حضور در بازار میسان یک فرصت کوتاهمدت نیست افزود: بخش خصوصی خوزستان باید این پروژهها را بهعنوان یک بازار پایدار و قابل توسعه در نظر بگیرد و با سازماندهی تولید، ارتقای استانداردها و ارائه پیشنهادهای فنی رقابتی، سهم خود را در قراردادهای در حال تدوین تثبیت کند.
کاظمنسب الباجی با اشاره به تشابهات اقلیمی و محیطزیستی خوزستان و میسان گفت: این اشتراکات، مزیت مهمی برای صادرکنندگان خوزستانی در حوزه های مرتبط با محصولات فضای شهری ایجاد کرده و باید بهصورت هدفمند در مذاکرات و قراردادها مورد استفاده قرار گیرد.
وی نقش اتاق بازرگانی اهواز را در ساماندهی حضور بخش خصوصی حیاتی دانست و تصریح کرد: اتاق بازرگانی میتواند با ایجاد کارگروه تخصصی مشترک با طرف عراقی، فهرست دقیق نیازهای پروژههای شهری میسان را استخراج و بر اساس آن، ظرفیت بنگاههای تولیدی خوزستان را سازماندهی کند تا هیچ فرصتی در مرحله اجرا از دست نرود.
معاون استاندار خوزستان با اشاره به بازدیدهای اخیر هیئتهای عراقی از واحدهای صنعتی اهواز و سایر شهرهای استان افزود: این بازدیدها عملاً مرحله ارزیابی میدانی توان تولیدی خوزستان را پشت سر گذاشته و اکنون زمان آن است که واحدهای دارای استاندارد و توان صادراتی، برای حضور در قراردادهای اجرایی اعلام آمادگی کنند.
کاظمنسب الباجی با تأکید بر اینکه «برچسب ساخت خوزستان» باید به یک مزیت رقابتی در بازار عراق تبدیل شود، اظهار داشت: سیاست ما این است که حداکثر تجهیزات مورد نیاز پروژههای توسعه شهری میسان، از تولیدات استان تأمین شود و تنها در مواردی که ظرفیت داخلی کافی نیست، با مدیریت اتاق بازرگانی اهواز از توان سایر استانها برای تکمیل زنجیره تأمین استفاده کنیم.
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