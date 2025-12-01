به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی صبح امروز دوشنبه در دیدار با جمعی از اعضای سمن‌های استان اظهار کرد: هدف از خدمت، ایجاد صلح، آرامش و امنیت در جامعه است؛ امری که تنها با ختم پرونده‌ها محقق نمی‌شود، بلکه به یک صلح عمومی و زمینه‌ساز تعاملات اجتماعی نیاز دارد.

وی با اشاره به ضرورت مطالبه‌گری صحیح در حوزه‌هایی مانند هوای پاک، محیط‌زیست، صیانت از منابع طبیعی و حمایت از بازماندگان تحصیل افزود: اگر این مطالبات به‌صورت علمی و عملی طراحی و اجرا شود، قابلیت تحقق آن‌ها از مسیر سمن‌ها بسیار بالاست.

دهقانی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی گفت: سمن‌ها مطابق ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری از حقوق اعلام جرم، مشارکت در فرآیند دادرسی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و نظارت بر حقوق عامه برخوردارند اما هیچ مأموریتی به اندازه نقش پیشگیرانه آن‌ها کارآمد نیست زیرا پیشگیری به زمان قبل از وقوع جرم بازمی‌گردد و زمینه امنیت پایدار را فراهم می‌کند.

رئیس کل دادگستری خوزستان با وجود اشاره به منابع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان، تصریح کرد: مشکلات در حوزه‌های مختلف همچنان قابل توجه است و نقش سمن‌ها در فهم دقیق وظایف و ارائه راهکارهای عملی بیش از گذشته اهمیت یافته است.

وی، ارتقای آگاهی حقوقی مردم را یکی از مأموریت‌های مهم سمن‌ها دانست و افزود: این نهادها می‌توانند با تولید محتوای مناسب در فضای مجازی، انتشار کتابچه‌های آموزشی و برگزاری نشست‌های آگاهی‌بخش درباره حقوق و تکالیف شهروندی، به کاهش مراجعات قضائی و کاهش تولید پرونده کمک کنند.

دهقانی همچنین آموزش حقوق شهروندی، پیشگیری از خشونت، حمایت از قربانیان جرایم خشن و حمایت از زندانیان پس از آزادی را از مهم‌ترین عرصه‌های قابل اقدام توسط سمن‌ها عنوان کرد و شفافیت در نظام قضائی را یکی از محورهای مهم آگاه‌سازی اجتماعی برشمرد.

وی تأکید کرد بخشی از فرآیند مطالبه‌گری، هدایت درست مطالبات و ایجاد ضمانت اجرایی برای آن‌هاست و افزود: اگر مطالبه‌گری به مسیر صحیح هدایت نشود، تبدیل به صدا می‌شود نه نتیجه؛ و ما به نتیجه نیاز داریم.

دهقانی ابراز امیدواری کرد که با کار جهادی و هم‌افزایی میان دستگاه قضائی و سازمان‌های مردم‌نهاد، دستورالعمل مرتبط با سمن‌ها در خوزستان به بهترین شکل اجرا شود.