به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، همایش«نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی در راستای آموزش ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری» در اداره کل آموزش‌وپرورش استان البرز برگزار شد در این همایش حاجی رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز بر اهمیت سمن‌ها در پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه تأکید کرد و گفت: فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد بر اساس احساس مسئولیتی که در موضوعات مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و اقشار آسیب‌پذیر داشته‌اند به این عرصه‌ها ورود کرده‌اند.

وی اضافه کرد: دادستان به‌عنوان نماینده افکار عمومی و مدعی‌العموم وظیفه خود می‌داند که از سمن‌هایی که در چارچوب قانون و بر اساس اساسنامه خود فعالیت می‌کنند حمایت کند.

سابقه سمن‌ها

شاکرمی با اشاره به سابقه طولانی‌مدت فعالیت سمن‌ها در کشورهای پیشرفته و مقایسه آن با ایران که نوپاتر است، توضیح داد: در کشورهای پیشرفته دنیا سمن‌ها می‌توانند نقش‌های مختلفی داشته باشند و حتی در قانون‌گذاری نیز حائز صلاحیت هستند تا جایی که در برخی کشورها تعداد سمن‌ها بین ۴۰۰ هزارتا ۲ میلیون است.

وی ادامه داد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران نیز سمن‌ها را به رسمیت شناخته و بر این اساس آن‌ها می‌توانند در فرآیند پیشگیری، اعلام‌جرم و رسیدگی به شکایات در دستگاه قضایی ایفای نقش کنند و دلایل و مستندات خود را ارائه کنند.

حوزه‌های فعالیت

دادستان عمومی و انقلاب کرج با تبیین حوزه‌های وسیعی که سمن‌ها می‌توانند فعالیت داشته باشند ورود این نهادها به حوزه محیط‌زیست را ضروری دانست و گفت: امروز محیط‌زیست و کم‌آبی چالش‌های مهم کشور هستند و اگر با روند فعلی پیش برویم قطعاً امکانات موجود پاسخگوی آب مصرفی کرج و تهران در ۲۰ سال آینده نخواهد بود.

وی به ورود دادستانی درزمینهٔ معادن شن و ماسه غیرمجاز در شمال غربی کرج اشاره‌کرد و متذکر شد: درحالی‌که باید چنین فعالیت‌هایی توسط سمن‌ها رصد شوند و به دادستانی گزارش داده شود ولی در این مورد دادستانی با همکاری اداره کل محیط‌زیست و اداره راه و شهرسازی استان، این معادن مضر به محیط‌زیست منطقه که در فاصله ۵۰۰ متری محدوده شهری کرج فعالیت می‌کرد را شناسایی و نسبت به تعطیلی آن‌ها اقدام کرد.

نقش مردم در احیای باغ سیب

شاکرمی ورود سمن‌ها در پروژه احیای باغ سیب را تجربه‌ای موفق عنوان کرده و اظهار داشت: با ورود مردم، دستگاه قضایی نیز در راستای این مطالبه اعلام کرد که اجازه هیچ نوع تغییر کاربری را نمی‌دهد حتی بااینکه دارای مالک هستند؛ ثمره این همکاری منجر به احیای مجموعه بی‌نظیر باغ سیب شد.

وی ادامه داد: سمن‌ها می‌توانند درزمینهٔ حفظ محیط‌زیست، آموزش نگهداری از محیط‌زیست، حفظ حقوق شهروندی و پیشگیری از آسیب به محیط، یاور دولت باشند و با کمترین هزینه محیطی سالم و بانشاط را برای نسل آینده فراهم کنند.

حمایت قضایی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز تصریح کرد: دادسرای عمومی و انقلاب کرج مطابق قانون مکلف است به‌عنوان احیای حقوق عامه، شکایت سمن‌ها درزمینهٔ حوزه‌های تخصصی‌شان را بپذیرد و برای پیشگیری از وقوع جرم، تخریب محیط‌زیست و حفظ حقوق شهروندی و سایر موارد مندرج در قانون در کنار سمن‌ها باشد.

وی یادآور شد: سمن‌ها می‌توانند در بسیج افکار عمومی و اجرای برنامه‌های مهم مربوط به حقوق عمومی، بازوی توانمند دستگاه‌های دولتی و قضایی باشند و دستگاه قضایی خواهان ایفای نقش آن‌ها در موارد قانونی است و قطعاً بدانند حمایت قضایی را همراه خود خواهند داشت.

وی در پایان متذکر شد: به سمن‌ها توصیه می‌کنم ضمن فعالیت در حیطه‌ای که مجوز گرفته‌اند از ورود در امور سیاسی اجتناب کنند.