گذر تاریخی کمر زرین به ایستگاه ثبت ملی رسید

امیرکرم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر تصویب پرونده گذر تاریخی کمر زرین در شورای ثبت استان گفت: یکی از قدیمی ترین محورهای تاریخی بافت مرکزی شهر اصفهان با تکمیل مستندات کارشناسی و تهیه پرونده ثبتی، مسیر ورود به فهرست آثار ملی کشور را طی می‌کند.

وی توضیح داد: کارشناسان میراث فرهنگی طی ماه‌های اخیر با بررسی میدانی، برداشت وضع موجود، مطالعه پیشینه تاریخی و ثبت تصویری و نقشه‌ای، ارزش‌های معماری و فرهنگی گذر کمر زرین را ثبت و تحلیل کردند و این مجموعه اکنون تمامی معیارهای لازم برای بررسی در شورای ثبت ملی را داراست.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان افزود: پس از بررسی پرونده در شورای ثبت استان و تأیید ارزش‌های تاریخی این گذر، اسناد، نقشه‌ها، گزارش کارشناسی و مستندات تاریخی برای ارسال به شورای ثبت ملی آماده شده است و فرآیند اداری ملی شدن آن آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از گذرهای قدیمی اصفهان بیان کرد: گذر کمر زرین نه تنها بخشی از مسیرهای ارتباطی سنتی اصفهان است بلکه در شکل گیری ساختار محلات تاریخی این محدوده نقش مهمی ایفا کرده و بقایای معماری و عناصر هویتی آن، ارزش حفاظت ملی دارد.

کرم زاده با تأکید بر اینکه ثبت ملی، ابزار مهمی برای صیانت از این محور تاریخی و جلوگیری از مداخلات ناصحیح شهری محسوب می‌شود، ادامه داد: با national شدن این گذر، ضوابط حفاظتی مشخص خواهد شد و برنامه‌های ساماندهی آن با نگاه تخصصی و با توجه به هویت تاریخی آن انجام می‌گیرد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با تکمیل نهایی پرونده در وزارت میراث فرهنگی، گذر کمر زرین به زودی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت برسد و زمینه حفظ، احیا و معرفی بیشتر این محور ارزشمند در سطح ملی فراهم شود