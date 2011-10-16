به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، کلاس فلسفه تطبیقی با حضور آیت الله سیدحسن سعادت مصطفوی، از سهشنبه هفته آینده 3 آبان در مؤسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران آغاز می شود.
این کلاس که در قالب دورههای آموزش آزاد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه برگزار میشود، به مقایسه و تطبیق سه نحله اصلی فلسفه اسلامی، مشاء، اشراق و حکمت متعالیه میپردازد.
علاقمندان میتوانند برای کسب اطلاعات و ثبت نام در این دورههای آموزشی به نشانی تهران، خیابان نوفللوشاتو، نرسیده به چهارراه امیراکرم، خیابان شهید آراکلیان، شماره 4، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مراجعه کنند.
تدریس فلسفه تطبیقی با حضور آیتالله سیدحسن سعادت مصطفوی در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران انجام میگیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، کلاس فلسفه تطبیقی با حضور آیت الله سیدحسن سعادت مصطفوی، از سهشنبه هفته آینده 3 آبان در مؤسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران آغاز می شود.
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