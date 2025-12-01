به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن حسینی با اشاره به جایگاه بنیادی خاک در چرخه تولید غذا و پایداری محیطزیست اظهار کرد: خاک یکی از کندبازدهترین منابع طبیعی است و تشکیل هر لایه از آن به زمانی طولانی نیاز دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: فرسایش خاک در بسیاری از نقاط کشور از جمله زنجان به دلیل تخریب پوشش گیاهی، چرای بیرویه، تغییر کاربری اراضی و بارشهای شدید موسمی به یک چالش جدی تبدیل شده است.
حسینی با بیان اینکه اجرای پروژههای آبخیزداری طی سالهای اخیر نقش مهمی در کنترل سیلابهای مخرب و جلوگیری از هدررفت خاک داشته، افزود: سازههای آبخیزداری از جمله بندهای سنگی و گابیونی علاوه بر کاهش سرعت روانآب، باعث افزایش نفوذ بارشها در زمین، تقویت سفرههای آب زیرزمینی و جلوگیری از حرکت رسوبات به سمت اراضی پاییندست و سدها میشوند.
وی افزود: آثار این اقدامات در برخی حوضههای استان بهصورت افزایش رطوبت خاک، بهبود پوشش گیاهی و کاهش خسارات سیلاب قابل مشاهده است و ادامه این روند نیازمند همراهی مردم و بهرهبرداران محلی است.
حسینی همچنین با تأکید بر اینکه حفاظت خاک یک وظیفه مشترک میان دستگاهها و جامعه محلی است، اظهار کرد: آگاهی عمومی در مورد ارزش خاک و نقش پوشش گیاهی در حفاظت از آن باید بیش از گذشته تقویت شود تا فعالیتهای اجرایی منابع طبیعی با مشارکت مردمی همراه باشد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با گرامیداشت روز جهانی خاک ابراز امیدواری کرد با توسعه طرحهای آبخیزداری، استمرار عملیات احیای پوشش گیاهی و افزایش حساسیت عمومی نسبت به تخریب خاک، بتوان روند فرسایش را در استان و کشور کنترل و منابع طبیعی را برای آینده نسلها حفظ کرد.
