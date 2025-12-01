رئیسی: هفت میلیون اقامت شبانه در هرمزگان طی نوروز ۱۴۰۴ ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رئیسی در نخستین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر هرمزگان ویژه نوروز ۱۴۰۵ گفت: در نوروز سال جاری، بیش از ۷ میلیون اقامت شبانه در هرمزگان ثبت شد که نسبت به سال گذشته شاهد رشد ۱۰ درصدی بودهایم.
وی افزود: این آمار نشاندهنده استقبال خوب گردشگران از استان هرمزگان است و میتواند زمینهساز توسعه بیشتر صنعت گردشگری در آینده باشد.
رئیسی در ادامه بیان کرد: در نوروز ۱۴۰۴ بیش از ۴ میلیون مسافر به جزایر استان هرمزگان تردد کردند و بیش از ۷۰۰ هزار خودرو از طریق بنادر به جزایر منتقل شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۷ درصد رشد داشتهایم.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی هرمزگان همچنین با اشاره به ارزیابیهای وزارت میراثفرهنگی در خصوص عملکرد ستاد اجرایی خدمات سفر استان، خاطرنشان کرد: ستاد استان در شاخصهای عملکردی جز دستگاههای دارای بهترین عملکرد بوده است.
وی در ادامه بر لزوم تقویت زیرساختهای امدادی دریایی، هوایی و ساحلی اشاره کرد و افزود: باید پایگاههای امداد و نجات دریایی توسعه یابد تا بتوانیم خدمات بهتری به مسافران نوروزی ارائه دهیم.
رئیسی همچنین بر لزوم ساماندهی کمپهای اسکان موقت گردشگران و تقویت مدیریت خدمات در جزایر قشم و هرمز تأکید کرد و از نیاز به اصلاح نقاط حادثهخیز و اجرای برنامههای فرهنگی نوروزی در این ایام سخن گفت.
