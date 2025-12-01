دستگاه قضایی از انهدام باند توزیع شیشه در فیروزکوه خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، توحید مظفری، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و متلاشی شدن یک باند حرفهای تهیه و توزیع ماده مخدر شیشه در فیروزکوه خبر داد.
مظفری در ادامه اظهار داشت: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای انتظامی و دستگاه قضائی، یک شبکه سازمانیافته قاچاق مواد مخدر در فیروزکوه مورد شناسایی قرار گرفت و اعضای آن دستگیر شدند.
وی با اشاره به کشف حدود ۴۰ کیلوگرم ماده مخدر شیشه از مخفیگاه متهمان گفت: چهار نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدهاند و تحقیقات تکمیلی همچنان ادامه دارد.
دادستان فیروزکوه افزود: این مقدار شیشه بهصورت کاملاً حرفهای و با شیوه استتار پیچیده در بستههای لوازم آرایشی جاسازی و برای انتقال آماده شده بود.
مظفری با تأکید بر برخورد قاطع با عناصر سودجو و اخلالگران سلامت اجتماعی خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی با همکاری ناجا اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش مردم مورد تهدید باندهای قاچاق قرار گیرد.
